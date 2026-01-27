Rodalies no garanteix la normalitat després d’un altre dia de caos
El dispositiu que hauria d’haver funcionat ahir, amb l’R1, R2 i R4 en marxa i autobusos als trams fora de servei, es tornarà a intentar avui per al 80% d’usuaris / Dues caigudes del sistema i dos ensorraments van tallar ahir el trànsit
Glòria Ayuso
Encara no s’ha acabat la cosa. Ahir hauria d’haver sigut, per tercera vegada, el dia del "retorn progressiu" de Rodalies a la normalitat des del fatídic accident de fa una setmana a Gelida. Lluny, molt lluny de passar, la reobertura del servei, després de la nova apagada del cap de setmana, es va convertir més aviat en un altre malson per als usuaris que van intentar anar a agafar el tren. Informats que Rodalies es posava en marxa, van acudir a les estacions i es van trobar que tota la xarxa es tornava a paralitzar. Una incidència tècnica al centre de control d’Adif a l’estació de França de Barcelona va tornar a complicar el servei de trens de Rodalies i Regionals a Catalunya, amb dues interrupcions a primera hora que van provocar la suspensió de la circulació dels combois.
Renfe va intentar recuperar el servei, però tota la xarxa es va veure alterada, a la qual cosa es van sumar després dos nous esllavissaments de terra que van interrompre la circulació a l’R11 entre Caldes de Malavella i Girona i a l’R1 a Arenys de Mar, que van obligar a ampliar els serveis de transport amb autobús. El Govern va activar de nou el decret de teletreball i va recomanar minimitzar la mobilitat. Davant la falta de trens, els accessos de Barcelona van registrar llargues retencions, amb nou quilòmetres a l’A2 i 10 a les rondes.
Avui es reprendrà el pla de mobilitat que hauria d’haver funcionat ahir amb l’objectiu d’atendre el 80% dels usuaris, a través de la circulació de trens a les línies R1, R2 i R4, amb autobusos allà on hi hagi trams que estiguin fora de servei. A més, des d’avui ja estaran disponibles els títols gratuïts que van ser anunciats pel Govern per als pròxims 30 dies. Es podrà obtenir aquest abonament de 10 viatges i multipersonal a les màquines d’autovenda i a les taquilles. Si s’esgota, se’n pot sol·licitar un altre si la petició està circumscrita al període de gratuïtat.
Ahir, els usuaris van tornar a ser les víctimes del caos ferroviari. I davant tot el despropòsit, per fi els presidents d’Adif, Luis Pedro Marco, i Renfe, Álvaro Fernández Heredia, van comparèixer per donar explicacions. A les preguntes de quan es preveu comptar amb una xarxa plenament recuperada, van assegurar que treballen per tornar el servei a la normalitat. "Tenim les bases per activar la xarxa al més aviat possible, aquest és el principi del final. Tenim la capacitat de fer-ho", va assegurar el president d’Adif. Però van refusar posar-hi una data concreta.
Pendents de les pluges
La meteorologia adversa, sumat al fet que "Catalunya té una xarxa àmplia i una orografia complicada", dificulta les tasques, va explicar Marco. Precisament, van afegir, en els pròxims dies s’esperen noves pluges, per la qual cosa el servei, han deixat entreveure, es podria veure ressentit de nou. Segons les explicacions del president d’Adif, interrompre un tram per despreniment no significa deixar d’operar. Prop de 330 persones estan examinant la xarxa i posant especialment el focus en els punts crítics (xifra que va variant segons el moment; el cap de setmana se’n van assenyalar 23 i ahir se’n van afegir tres més) en els quals s’ha detectat més vulnerabilitat.
En cas d’episodi de pluges, els tècnics "constaten si ha canviat el nivell de risc" en aquests punts, "es torna a certificar la seguretat en aquests trams i es reprèn la circulació", en una nova operativa en la qual per primer cop s’ha inclòs els maquinistes en la presa de decisions. "Els maquinistes són part activa en el moment de reobrir una línia", va dir el responsable d’Adif.
Centre de control
No obstant, els nous problemes que a primera hora van bloquejar la circulació del sistema ferroviari van ser completament aliens a la meteorologia i als despreniments. El president d’Adif va explicar que el centre de control "es va autobloquejar" a les 6.20 hores per algun efecte aliè a la infraestructura que va impedir tenir un control segur de totes les operacions ferroviàries.
Es tracta del sistema que controla que les vies, semàfors i frens d’emergència funcionin, per la qual cosa es va reinicialitzar. Mitja hora més tard es va recuperar el servei, però, aleshores "els trens no eren al seu lloc" i "es triga hores a tornar a operar normalment", va admetre Marco. De fet, el president d’Adif va assegurar que es tracta d’un sistema de primer nivell, renovat el 2018, el qual també és utilitzat pel metro de Barcelona i els Ferrocarrils de la Generalitat. No obstant, és la tercera vegada que el centre de control d’Adif cau en l’últim mes i mig i paralitza tots els trens a Catalunya: ja va col·lapsar el mateix dia 20, hores abans del fatídic accident de Gelida, i el 4 de desembre.
De moment, ahir es continuaven investigant les causes de la caiguda del sistema. I tot i que a primera hora del matí el ministre de Transports, Óscar Puente, va assenyalar que no es descartava el sabotatge o el ciberatac com a possible causa de la incidència, a la tarda, José Antonio Santano, secretari d’Estat de Transports, va descartar aquesta última possibilitat en un "99%".
Malgrat la falta de data per a la tornada a la normalitat de Rodalies, Santano, sí que va avançar que les primeres línies que recuperaran plenament el servei seran l’R1 del Maresme i l’R2. Totes dues són una prioritat perquè entre les dues sumen 300.000 dels 400.000 usuaris diaris de Rodalies.
Durant el dia es van succeir les reunions a dues bandes. D’una banda, les del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat), amb la participació del Govern, els presidents de Renfe i Adif i el secretari d’Estat de Transports, i d’una altra, les de Renfe i Adif. Avui el Cecat tornarà a reunir-se a primera hora per continuar fent un seguiment de la crisi.
Abans de transcendir l’ampliació del Pla de Rodalies, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va indicar que es requerirà més personal i més recursos que es vehicularan a través d’aquest programa i del Fons Climàtic. Paneque va considerar fonamental centrar-se en el manteniment preventiu de tota xarxa perquè, en moments de meteorologia adversa, no sigui tan vulnerable.
