No s’ha de confondre la gimnàstica amb la magnèsia
El bus H12, reforçat amb vuit vehicles en el seu tram central, entre Glòries i la Ciutat de la Justícia, encara recorre la Gran Via a nou quilòmetres per hora. És probablement la línia més lenta de la ciutat i, per això, mereix el qualificatiu d’exasperant.
Carles Cols
L’andorrà Nahuel Carabaña va guanyar diumenge passat la 47a edició de la Cursa Moritz Sant Antoni en la categoria de cinc quilòmetres de recorregut. Va trigar 14 minuts i un segon a anar de la sortida a la meta, una bona marca que va assolir a una velocitat mitjana de 21,43 quilòmetre per hora. Un dia després, el bus 8.536 de la línia H12 va trigar 33 minuts i 31 segons a recórrer una distància idèntica, cinc quilòmetres. Fa un any i mig, en un examen cronometrat d’aquesta línia de la xarxa del bus ortogonal de Barcelona es va concloure que probablement era el més lent de la ciutat i, per això, va merèixer el qualificatiu d’exasperant. Conscient d’això, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha innovat per resoldre el que no nega, que entre Glòries i Espanya l’H12 no pot presumir de veloç. Aquesta unitat abans esmentada, la 8.536, va anar de mitjana a nou quilòmetres per hora. En la Cursa Moritz hauria arribat a la meta en el lloc 885 .
La novetat del dia, gens menyspreable, tot s’ha de dir, és que TMB ha afegit vuit nous vehicles al tram central de la línia H12, o sigui, entre Glòries i la Ciutat de la Justícia. La línia neix al Gornal i acaba al Besòs (o viceversa, segons es miri), vaja, que cobreix de cap a cap la Gran Via, però el 80% dels passatgers no van més enllà de Glòries i la plaça de Cerdà. El reforç forma part de la nova estratègia barcelonina per al bus amb horitzó 2030, presentada aquest gener.
Carril propi
Aquests vuit nous busos es quedaran en aquesta franja. ¿Problema resolt? Com es deia fa anys, en una expressió caiguda en desús, no s’ha de confondre la gimnàstica amb la magnèsia. La qüestió de fons segueix sent-hi. En direcció Llobregat, l’H12 neda contra el corrent. Té un carril propi al lateral del costat muntanya de la Gran Via, però la seqüència semafòrica d’aquesta avinguda premia els vehicles que circulen en sentit Besòs. Tot i que la ruta sigui totalment neta d’obstacles, sense cotxes particulars i furgonetes parades en maniobres de càrrega i descàrrega, la tasca quotidiana dels conductors és arrencar i parar, arrencar i parar, arrencar i parar..., de vegades per recórrer només 10 metres o menys, els que van des de la parada fins al següent semàfor. Més enllà de la Ciutat de la Justícia, per exemple, aquests mateixos busos semblen bòlids, però al cor de Barcelona rarament superen els nou quilòmetres per hora de velocitat mitjana.
Al seu dia, l’Ajuntament de Barcelona va sospesar l’opció que el trànsit d’aquesta línia en sentit Llobregat fes servir el carrer de la Diputació per prestar un millor servei, amb una seqüència semafòrica adequada a les seves necessitats. En sentit contrari, és a dir, Besòs, ja es va aconseguir una notable millora amb la redistribució dels carrils centrals de la Gran Via, que en una part del trajecte en reserva dos al transport públic. Es va descartar l’alternativa de Diputació perquè, en certa manera, trairia la filosofia de la xarxa ortogonal.
El que s’estudia ara és independitzar el ritme semafòric del lateral del costat muntanya de la Gran Via, però és una mesura molt delicada, ja que podria afectar la comoditat dels vianants. En un horitzó més llunyà, no dins de l’actual mandat municipal, hi ha la reforma integral de la Gran Via, en la qual fa mesos que treballa l’equip de l’alcalde, Jaume Collboni. Un dels seus eixos primordials serà el transport públic, asseguren fonts d’aquest equip, però per ara no donen més detalls.
Menys passatgers a desencotxar
Fins aleshores, la qüestió és que la línia H12 ha passat de 20 a 28 vehicles, un increment notable, però la infraestructura viària és la mateixa. Quan fa un any i mig es va sotmetre a examen aquest tram central a examen, cronòmetre en mà, els resultats van ser encara més alarmants. El bus escollit va trigar 41 minuts a cobrir aquests cinc quilòmetres. Aquesta vegada n’han sigut 33. La diferència es pot atribuir a molts factors. ¿L’ús de més vehicles n’és un? En principi, el que ha millorat és la freqüència de pas. Cada cinc minuts arriba un bus a la parada. No està malament. Però de nou sorgeix el dubte de la gimnàstica i la magnèsia i, segons TMB, alguna relació guarden els dos conceptes. Amb més unitats, el nombre de passatgers que pugen i baixen en cada parada és menor i així s’escurcen els temps. El conductor pot prémer abans l’accelerador..., tot i que sigui per parar uns metres més enllà al semàfor en vermell.
Només un parell més de dades per, més que contextualitzar el tema, posar-hi un llacet. De Glòries a Espanya, com es va comptar al principi, el bus 8.536 va trigar 33 minuts i 31 segons. Aquest mateix recorregut es pot fer amb metro. De nou cronòmetre en mà, el suburbà de l’L1 triga 12 minuts i 50 segons a cobrir aquests cinc quilòmetres de la Gran Via, recta no en línia. Nahuel Carabaña hauria perdut aquesta competició, però no l’Ugandès Joshua Cheptegei, que l’agost del 2021 va trencar el rècord mundial d’aquesta distància amb 12,35 minuts.
