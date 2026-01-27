Sanitat firma un acord per a l’estatut marc sense el suport dels metges
Patricia Martín
La ministra de sanitat, Mónica García, va firmar ahir amb els sindicats majoritaris l’acord per a l’aprovació d’un nou estatut marc, amb nous drets i millors condicions laborals per als professionals sanitaris. L’acord va ser firmat per CCOO, la UGT, CSIF i el sindicat d’infermeria Satse, però no pels sindicats que representen els metges, que mantenen el seu rebuig de l’acord i la convocatòria de vaga indefinida, a partir del 16 de febrer per reclamar un estatut propi.
"Gràcies al diàleg, a més de 60 reunions, amb moments tensos perquè és un text complex, d’elaboració artesanal, hem aconseguit l’acord més ampli a què s’ha arribat mai en el sistema de salut", va celebrar la ministra. Segons va voler deixar clar, les organitzacions signants "representen tots els professionals del sistema", inclosos els metges, ja que també formen part dels seus afiliats.
Així mateix, en una negociació que s’ha prolongat tres anys, amb estires i arronses i diverses convocatòries de vaga, segons el parer de la ministra, "s’han recollit totes les reivindicacions laborals", també les dels metges, tret d’una, que els facultatius tinguin un estatut propi. Sanitat va rebutjar per activa i per passiva aquesta petició perquè considera que "no es pot fragmentar el sistema i les millores [laborals] les mereixen tots els professionals" que treballen en el sistema.
Després de la firma de l’acord, el sindicat mèdic Amyts va deixar clar que el pacte "neix sense comptar amb els metges i els facultatius". "Es tracta d’un acord que perpetua les condicions dels metges, que són pitjors que les de la resta de categories. Seguim oberts a establir un veritable diàleg i a millorar les coses i per a això és necessari un estatut mèdic propi", va indicar Ángela Hernández, secretària general d’Amyts.
