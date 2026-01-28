"Aquest bo no em compensa"
Ahir van començar a funcionar els bitllets gratuïts per a Rodalies i regionals que seran vàlids durant un mes. Per a alguns dels passatgers, amb aquesta mesura no n’hi ha prou.
Ariadna Miranda
Després d’una setmana de caos a Rodalies, el Govern i l’Estat van acordar oferir als usuaris un mes d’ús gratuït de la xarxa de Rodalies i trens regionals, i fins i tot quatre Avant sense cost com a reforç d’alta velocitat. Per vehicular la mesura compensatòria, Renfe ha creat un abonament de 10 viatges a cost zero i amb un mes de validesa, amb el qual els viatgers poden creuar els torns i portes d’accés estàndard sense pagar. Els passis gratuïts es poden obtenir a les màquines expenedores i taquilles de les estacions.
Ahir, a l’estació de Sants, durant l’hora punta del matí, quatre informadors ajudaven els usuaris a obtenir aquest bo gratuït. Segons van explicar els mateixos empleats de Renfe, "molta gent" ja l’estava utilitzant cap a les 07.30 hores. A les màquines expenedores no es van produir gaires incidències, ja que el procés per obtenir-lo és bastant intuïtiu: a la pantalla apareix directament l’opció Bono Gratuït, vàlida per a totes les línies.
L’única diferència a l’adquirir el títol gratuït es dona en el cas de voler pujar a un Regional Exprés, quan és necessari indicar el destí abans de prémer el botó de Bono Gratuït, segons va explicar un dels treballadors a aquest mitjà. El bitllet que imprimeixen les màquines a Sants, a diferència del que passa ja habitualment al Metro de Barcelona, no funciona amb la tecnologia NFC sense contacte de les T-mobilitat. Es tracta d’un tiquet de cartró de format clàssic que s’ha d’introduir als torns de la xarxa de Rodalies.
El mateix bitllet imprès indica que inclou 10 viatges, que estarà disponible fins al 24 de febrer i que cobreix les sis zones. En el mes en el qual la mesura serà vigent, es poden obtenir nous abonaments gratuïts cada vegada que s’esgotin els 10 viatges que conté. A més, el títol és multipersonal.
En l’acord de gratuïtat es va estipular, també, un reforç de les línies de mitjana distància entre Barcelona Sants, Camp de Tarragona i Lleida-Pirineus que circularan per vies d’alta velocitat. En concret, es posen en marxa quatre serveis extres d’Avant totalment gratuïts. En aquest cas, cal fer una reserva prèvia per assegurar-se el seient i no valen per a aquests trens especials els abonaments de mitjana distància habituals.
Per a alguns usuaris, com l’Elvira, que el bitllet estigués ja disponible va ser un alleujament. Aquesta usuària habitual de Rodalies va explicar que per poder arribar a la feina durant els últims dies ha hagut d’optar pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), malgrat que el trajecte és més llarg. "He agafat el bo gratuït perquè ja m’he gastat 25 euros en bitllets de Ferrocarrils", va assenyalar. No obstant, la seva valoració era agredolça: "Aquest bo no em compensa, però és millor que res".
"És una vergonya"
Per la seva banda, la Lola, veïna del Maresme, va asseverar que des de dijous s’ha vist obligada a utilitzar el servei d’autobús. "És una vergonya. ¿De què em serveix el bitllet gratuït si els trens no van? L’altre dia vaig estar esperant dues hores per poder arribar a casa", va dir resignada.
Alguns usuaris continuen utilitzant els seus propis títols de transport, malgrat la posada en marxa del bo gratuït. És el cas de la Clemen: "Tota aquesta situació de Rodalies ens ha agafat amb els bitllets ja comprats". Així, va dir, no té intenció d’utilitzar el bitllet de cost zero.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats