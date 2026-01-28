El caos a Rodalies paralitza també el transport de mercaderies
La greu crisi ferroviària minimitza el pas de trens de càrrega a Catalunya, afecta ja França i amenaça d’impactar en altres països
Albert Martín
L’accident de Gelida i el col·lapse de la xarxa de Rodalies han provocat una situació crítica en el transport ferroviari de mercaderies a Catalunya. Des de fa una setmana amb prou feines circulen trens de mercaderies, una situació sense precedents que està tenint greus conseqüències per a les indústries i el transport de mercaderies a Espanya i el sud d’Europa.
El tràfic de mercaderies ferroviàries, considerat tradicionalment el germà pobre del sistema davant el transport de passatgers, es troba bloquejat. Els trens internacionals procedents d’Europa no poden entrar a Catalunya i s’estan acumulant a França, especialment a l’estació del Soler a Perpinyà. L’emplaçament està col·lapsat per l’acumulació de combois que no poden travessar la frontera. Tot això amenaça de generar seriosos problemes a les cadenes de producció, que afecten de ple les fàbriques catalanes. Ni poden enviar els materials ja produïts ni rebre les matèries primeres, amb plantes industrials completament saturades.
Només locomotores aïllades
Una mostra de la paràlisi actual és que des que va començar el caos ferroviari a Catalunya només ha circulat un únic tren llançadora entre les plantes de Seat entre Martorell i Barcelona, destinat al transport de peces d’automo- ció entre fàbriques. "Únicament s’han mogut algunes locomotores aïllades, però cap tren complet de mercaderies", expliquen fonts ferroviàries. Fonts de la companyia d’automoció han explicat a EL PERIÓDICO que fins al moment no han tingut problemes per continuar produint amb normalitat.
Els trens internacionals i els d’ample ibèric amb destí a la resta d’Espanya no poden sortir, cosa que està generant seriosos problemes a les cadenes de producció. Fonts del sector ferroviari denuncien que aquesta situació converteix Catalunya en "la vergonya del transport de mercaderies". Remarquen a més que, si es vol reduir el nombre de camions a les autopistes, el trànsit ferroviari de mercaderies és essencial i estratègic des del punt de vista tècnic i mediambiental.
Ja abans d’aquesta setmana hi havia problemes, perquè la xarxa al gener ha funcionat amb disfuncions. Hi havia cancel·lacions prèvies, que han acabat d’esclatar amb el temporal i han portat els responsables logístics a una situació desesperada, ja que s’estan bloquejant cadenes de producció a països com Alemanya i Bèlgica. Segons dades del Túnel del Pertús, per aquesta infraestructura clau, que uneix França amb Catalunya tant per al trànsit de passatgers com per al de mercaderies, des del passat dia 21 fins ahir haurien d’haver circulat 83 trens de càrrega; la realitat és que ho han fet només 22. S’ha mantingut només el 26% del trànsit previst.
"Tenim un greu perjudici d’imatge. Tothom s’està preguntant què passa a Barcelona; la gent ha de confiar en la xarxa ferroviària", indica Joan Carles Salmerón, director de Terminus, Centre d’Estudis del Transport. Una empresa del sector amb qui ha contactat aquest diari parla així de la gravetat de la situació: "No hi ha transparència i el sistema ha col·lapsat, i en conseqüència el trànsit de mercaderies ho ha acusat". Fonts d’aquesta companyia, que demanen l’anonimat, apunten que la majoria de trens de mercaderies a l’estranger passen pel túnel de Rubí, que no està en funcionament.
Sobre aquesta incidència va parlar el director de construcció d’obres d’Adif, Ángel Contreras, que va admetre que la situació és "complicada" i va confirmar que una empresa treballa ja per resoldre el problema. Contreras va remarcar que el túnel de Rubí és "una infraestructura fonamental" i que la "màxima prioritat" és que els trens puguin tornar a circular amb "la seguretat que correspon", sense atrevir-se a donar terminis.
Es dona la circumstància que, l’agost passat, Adif va licitar per 23,3 milions unes obres per millorar el túnel, que tenia "esquerdes sense tractar en trams sense reforç", humitats i filtracions i "poc recobriment" en algunes zones.
L’impacte fa que les empreses del sector hagin pogut operar tan sols un 30% dels combois previstos, però l’afectació és més gran perquè està repercutint a escala europea. "Els trens que no poden arribar a destí ja no surten, es queden a França i estan col·lapsant també el transport de mercaderies ferroviari en aquest país", apunta una veu coneixedora de la situació a EL PERIÓDICO. De fet, l’acumulació de contenidors s’està deixant notar també en altres països, com és el cas de Bèlgica, segons les fonts consultades per aquest diari.
Moment clau
En condicions normals, la circulació de mercaderies es concentra principalment en franges horàries nocturnes i de matinada, quan la xarxa té menys trànsit de Rodalies: entre les 22.00 i les 24.00 hores, durant la nit i primeres hores del matí, especialment entre les cinc i les set. Durant el dia, la circulació és molt limitada a causa de la saturació pels trens de passatgers. Actualment, no obstant, la circulació és pràcticament nul·la.
La situació resulta especialment preocupant en un moment en què s’han realitzat importants inversions en el sector, com la nova estació de mercaderies de la Llagosta, amb una inversió milionària. El trànsit ferroviari de mercaderies és essencial per reduir els camions a les autopistes i estratègic des del punt de mediambiental, i Catalunya ja pateix un gran dèficit en aquest àmbit. El sector reclama solucions urgents per restablir el trànsit de mercaderies i evitar un col·lapse encara més gran del sistema logístic i industrial.
