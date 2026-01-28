El cap de la investigació sobre Adamuz carrega contra Adif
Barrón acusa el gestor ferroviari de dedicar "milers de milions" a construir obra nova i desatendre el manteniment de la xarxa
Sara Ledo
El president de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Iñaki Barrón, va carregar contra el gestor ferroviari, Adif, i va proposar tornar a reunificar-lo amb Renfe, en una entrevista feta dilluns pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, la qual ahir va acabar difonent-se en la seva totalitat.
Barrón va acusar l’organisme públic dependent del Ministeri de Transports de dedicar "milers de milions" d’euros a construir noves línies, mentre desatén el manteniment de la xarxa. "Jo crec que ara mateix el gestor de les infraestructures té un desequilibri immens dins de la seva pròpia organització. Està ocupant-se de construir obra nova amb milers de milions de pressupost i, alhora, ha d’estar mantenint i operant una xarxa en la qual no s’ha fet tot el que s’hauria d’haver fet des de fa molt temps. S’han desatès moltes coses", va afirmar Barrón.
El líder de la investigació sobre la tragèdia d’Adamuz, que va assenyalar la ruptura d’una soldadura com la "causa principal" del descarrilament del tren Iryo, critica la regulació europea que es va executar el 2005 com a part del procés de liberalització del ferrocarril i que va suposar la separació de la gestió de la infraestructura (Adif) de l’operació (aleshores, només Renfe; ara, Renfe, Ouigo i Iryo). "Hi ha d’haver fórmules que permetin una liberalització i una competència de lliure mercat sense necessitat de dividir completament el ferrocarril", va considerar aquest enginyer de camins, canals i ports que compta amb una dilatada experiència.
En el negoci ferroviari, va dir, cal prendre decisions "molt complexes que tenen moltes implicacions" i ha de fer-se des d’una única direcció. "El ferrocarril és com una gran orquestra i no es poden separar els violins, d’una banda, i les trompetes, de l’altra".
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats