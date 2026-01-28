Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maquinista de l'R4Fotomultes a ManresaNevada al PirineuDesnonament a MoiàConvent de caputxinesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Dalmau ret comptes avui per una setmana negra

Dalmau ret comptes avui per una setmana negra

Dalmau ret comptes avui per una setmana negra / Alberto Paredes - Europa Press

Júlia Regué

Barcelona

El Govern se sotmet avui al ple del Parlament per retre comptes sobre la seva actuació durant la "setmana negra" de Rodalies a Catalunya. El col·lapse de la xarxa, el caos entre administracions i operadors i els reiterats incidents han impedit la normalitat del servei des que dimarts de la setmana passada un tren va xocar contra un mur de contenció a Gelida, fet que va segar la vida d’un maquinista. L’Executiu va forçar el cessament de dos responsables i va acordar amb el Govern i ERC invertir 1.600 milions més en el manteniment de la infraestructura. Lluny de contenir la crisi, continua veient com l’oposició demana la dimissió de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

Qui donarà avui la cara en nom de Salvador Illa és al conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les seves funcions com a president mentre continua hospitalitzat per una osteomielitis púbica. Dalmau posarà en valor la feina del Govern durant la crisi, centrant-se que s’estan aturant els tres eixos principals: la millora de la comunicació amb els usuaris, la renovació de la infraestructura i nous trens, i la gestió del servei des de la proximitat. Fonts del Govern resumeixen que exposarà la recepta del Govern: "vies, trens i gestió".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents