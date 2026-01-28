Els fiscals del cas Alves investigaran el catedràtic Flecha
La nova secció de violència sexual de la Fiscalia de Barcelona obre diligències contra el professor, acusat de maltractament i de coerció sexual i psicològica.
J. G. Albalat
La nova secció de violència sexual de la Fiscalia de Barcelona ha decidit obrir una investigació pel cas del catedràtic Ramón Flecha i els presumptes abusos que va cometre durant dues dècades a la Universitat de Barcelona (UB). Les indagacions les dirigirà la nova unitat de delictes sexuals, encapçalada pel fiscal del crim de la Guàrdia Urbana, Félix Martín, juntament amb la fiscal del cas Dani Alves, Elisabet Jiménez.
El desembre passat, en una decisió sense precedents als campus espanyols, el rectorat de la UB va portar davant els fiscals les acusacions de conductes de coerció sexual que presumptament va portar a terme Flecha mentre liderava el grup d’investigació CREA, especialitzat en educació i violència masclista. El campus així ho va decidir després de llegir l’informe preliminar elaborat per una comissió d’investigació interna, els tres membres de la qual van començar a treballar la primera setmana de setembre, una vegada que els mitjans de comunicació van publicar, al juliol, que 14 dones acusaven Flecha. Després, s’hi van sumar dos expedients més: el nombre total de denunciants ascendeix a 16. L’informe de la comissió (davant la qual han declarat 11 universitàries i falten les cinc restants) va arribar a mans del rector el 19 de desembre.
Els denunciants (sobretot dones) van revelar uns fets "molt greus" que podrien ser constitutius de coerció sexual i psicològica, maltractament, explotació personal i professional, així com conductes vexatòries i intimidatòries. Segons apunten tots els indicis, el CREA va actuar com una comunitat "coercitiva d’alt control". El grup va néixer la dècada dels 90 i el 2015 va deixar d’estar adscrit oficialment a la UB, malgrat que va continuar utilitzant les seves instal·lacions i el domini ub. Una vegada rebut l’expedient, que incloïa una valoració psicològica de les víctimes, la fiscal en cap de Barcelona, Neus Pujal, va realitzar un escrit i va enviar la denúncia a la secció especialitzada de violència sexual, de nova creació. Després d’analitzar l’assumpte, el seu responsable ha considerat que s’ha d’investigar per aclarir les conductes que la UB va posar en coneixement del ministeri públic.
Una vegada realitzades les indagacions prèvies, que són reservades, la fiscalia haurà de decidir si interposa o no una denúncia o una querella. La UB es personarà com a acusació particular si s’obre un procediment penal en un jutjat.
Expedients disciplinaris
Davant la gravetat dels fets relatats per les víctimes davant la comissió d’investigació interna, la UB també va acordar incoar dos expedients disciplinaris per suspendre d’ocupació (no de sou) dues investigadores de la universitat i del CREA com a mesura cautelar. El comunicat del campus no incloïa cap nom, però tot apunta que una d’aquestes professores expedientades podria ser Marta Soler, actual directora del CREA i cap del departament de Sociologia de la UB.
