Els joves de BCN fumen menys i tenen més límits en l’ús del mòbil
Una enquesta de l’Agència de Salut Pública de Barcelona revela que el consum de pornografia comença als 12 anys amb més prevalença entre els nois (85%) que entre les noies (44%).
Judith Cutrona
Cada vegada més famílies a Barcelona estableixen certs límits en l’ús del mòbil entre els seus fills i filles. El percentatge d’adolescents que assegura tenir horaris restringits a casa ha augmentat en els últims anys, especialment entre l’alumnat de centres situats en barris amb més nivell socioeconòmic. Més de la meitat dels alumnes de segon d’ESO assegura tenir limitacions per utilitzar el telèfon. En paral·lel, el consum de tabac, alcohol i cànnabis entre adolescents segueix baixant.
Són alguns dels resultats més destacats de l’enquesta Factors de Risc en Estudiants de Secundària (FRESC) 2025, realitzada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), presentats ahir per la regidora de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, i la cap de l’Observatori de Salut Pública, Lucía Artazcoz. L’enquesta s’ha realitzat a partir d’una mostra de gairebé 3.700 alumnes d’entre 13 i 19 anys de la ciutat, des de segon d’ESO fins a batxillerat i cicles formatius de grau mitjà.
Els resultats revelen que cada vegada més adolescents tenen més controlat l’ús del seu telèfon. A segon d’ESO les limitacions passen del 37% al 56,5% en noies i del 38,4% al 56,6% en nois, mentre que a quart d’ESO pugen del 18,2% al 35,5% en noies i del 17% al 30,5% en nois.
Més vaporejadors
Sens dubte, el mòbil continua sent el dispositiu al qual dediquen més hores: la mitjana diària entre setmana és de quatre hores en noies i tres en nois, i els caps de setmana puja a 5,4 i 4,5 hores, respectivament. L’ús sol ser més elevat en centres de barris amb menor nivell socioeconòmic. D’altra banda, l’enquesta també revela que continua disminuint el consum de tabac, alcohol i cànnabis entre els adolescents, tot i que augmenta l’ús de cigarrets electrònics, coneguts popularment com vaporejadors. En l’última enquesta realitzada el 2021, un 3% de noies de més de 17 anys afirmaven haver vaporejat els últims 30 dies, un 6,4% en el cas dels nois, davant un 22,2% i un 20,1%, respectivament, el 2025.
Aquesta pujada coincideix amb una "reducció considerable" en el consum del tabac, que passa d’un 22,2% de noies majors de 17 que fumen diàriament i un 14,4% de nois a un 9,2% i un 8,1%, respectivament, el consum més baix des que es tenen dades. També continua baixant el consum recent de cànnabis, sobretot en cursos postobligatoris, en què es redueix gairebé 10 punts respecte al 2021: 6,7% en noies i 9,5% en nois. Així mateix, el consum de cànnabis de risc alt es redueix pràcticament a la meitat.
El que sí que ha crescut és la relació dels joves amb les apostes, especialment en el cas dels nois: el 2025, un 15,6% afirmen haver apostat per internet i un 20,29% afirmen que han estat en una casa d’apostes, xifres que el 2021 eren d’un 12,5% i un 12,1%, respectivament, mentre que l’últim any un 9,2% han mentit per continuar jugant, un 5,9% el 2021.
Un factor clau que s’ha analitzat per primera vegada ha sigut el consum de pornografia. Les dades revelen que els adolescents tenen el seu primer contacte amb continguts pornogràfics als 12 anys, tant entre els nois com entre les noies. A partir de quart d’ESO, vuit de cada 10 nois afirmen haver vist pornografia alguna vegada, mentre que entre les noies el percentatge es redueix aproximadament a la meitat.
Desig i curiositat
El percentatge d’adolescents que declara haver vist pornografia alguna vegada és clarament superior entre els nois i augmenta amb l’edat en els dos sexes. Al màxim s’arriba en els cursos postobligatoris, en què el consum ocasional de porno entre els nois arriba al 85%, mentre que entre les noies es manté en el 44,2%.
Tot i que és minoritari que el consum ocasional, el consum habitual continua sent significativament més elevat entre els nois en tots els nivells educatius, des de segon d’ESO fins a batxillerat i cicles formatius, i augmenta de manera progressiva amb l’edat. A més, presenta una bretxa de gènere persistent. En tots els nivells educatius, els nois declaren un consum freqüent molt superior al de les noies. Les motivacions també difereixen: entre les noies predomina la curiositat, mentre que entre els nois el principal motiu és el desig sexual.
Villanueva ha defensat que el govern municipal ja està prenent mesures, però ha insistit que "el que fa falta és molta pedagogia": ensenyar als adolescents que el que es veu en aquestes plataformes no reflecteix la realitat. La regidora adverteix que "comportaments violents i agressions sexuals estan molt vinculats al consum de pornografia", i assenyala que "la recepta està en més feminisme" i "educar en relacions igualitàries des d’edats primerenques".
