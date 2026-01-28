Els més grans de 55 se senten entre cinc i deu anys més joves
Un baròmetre revela que la generació ‘silver’ té una sòlida posició econòmica, que li permet disfrutar de l’oci, els viatges, cuidar la seva alimentació i fer exercici, a la recerca d’un envelliment saludable. L’enquesta també evidencia que els sèniors donen importància al sexe.
Patricia Martín
L’augment de l’esperança de vida i la caiguda de la natalitat estan propiciant una societat longeva, amb 16,7 milions d’espanyols que superen els 55 anys (el 34% de la població). Es tracta d’un col·lectiu heterogeni i allunyat del clixé que la vellesa provoca aïllament, improductivitat o dependència. És una de les conclusions que implica el VI Baròmetre del Consumidor Sènior, presentat ahir.
Elaborat pel Centre d’Investigació Ageingnomics de la Fundació Mapfre –en col·laboració amb Google–, el sondeig, un dels més complets sobre la població silver, demostra que, en termes generals, tenen una sòlida posició econòmica que els permet disfrutar de l’oci, els viatges, estalviar i ajudar les seves famílies. Però a més, s’estan adaptant a la digitalització, es cuiden i reclamen el seu dret a disfrutar de la vida i del sexe, trencant estereotips.
La investigació revela que la població espanyola va complint anys cronològics, però la percepció és diferent. Molts se senten entre cinc i 10 anys més joves. Així, la cohort d’entre 55 i 59 anys percep que té 49,3 anys; el grup de 60 a 64 anys, 55,6, i així en totes les dècades fins als més grans de 80 anys, que percep que té uns 75,3 anys. No obstant, consideren que la societat els envelleix abans de temps. Així, aquest grup d’edat entén que algú és gran a partir dels 74 anys, tot i que aquesta etiqueta s’adjudica a partir dels 67 anys.
I continua l’edatisme: el 20% dels més grans de 55 anys s’han sentit discriminats per la seva edat, sobretot en el mercat laboral (un 87% dels que tenen entre 55 i 64 anys i un 60% de mitjana en tot el col·lectiu). També en l’accés a serveis financers (38% de mitjana) i al fer tràmits amb l’administració pública (32%).
No obstant, les discriminacions no els frenen: el 70% condueix i ho fa amb freqüència, el 72% va al cine, al teatre o fa activitats d’oci i vuit de cada deu planegen fer viatges al llarg del 2026, un de cada tres a l’estranger. A més, tot i que set de cada 10 tenen parella, la meitat (el 53%) indica que fa activitats o surt per conèixer gent i el 31% almenys una vegada al mes, amb independència de l’edat. No obstant, el 80% dels que són solters indiquen que el seu desig no és trobar parella sentimental, especialment a partir dels 65 anys, tot i que són conscients que comptarien amb el suport dels fills si volguessin fer aquest pas.
No obstant, això no significa que no donin importància a les relacions sexuals. Un contundent 67% indica que "el sexe és important per tenir una bona qualitat de vida" i un percentatge similar (el 61%) opina que els mitjans i la publicitat haurien de mostrar que les persones, tot i que tinguin cabells blancs, tenen desig sexual. A més, la meitat es mostra satisfeta amb la seva vida íntima.
Bastant o molt feliç
Per tot això, vuit de cada 10 sèniors es declara bastant o molt feliç i el grau de felicitat és més elevat a partir dels 65 anys, així com entre els que tenen parella o un nivell més alt de renda. A més, comparteixen una visió optimista de la vida, ja que el 74% considera que la seva situació econòmica serà igual o millor a partir d’ara.
"Hi ha molts mites, falsedats i llocs comuns sobre la gent gran que eviten conèixer una realitat que és esplèndida. La primera conclusió és que són feliços i això ha de ser un orgull", va indicar en la presentació de l’estudi Iñaki Ortega, doctor en Economia, professor i codirector de l’informe. En qualsevol cas, perquè el pas dels anys no empitjori la seva qualitat de vida, tenen clar que l’autocura i la prevenció són clau en un envelliment saludable. Per això, set de cada deu cuiden l’alimentació, gairebé un 60% fa exercici físic i la meitat es fa revisions preventives, evita el consum excessiu d’alcohol i tabac i respecta les hores de son.
I, en contra de l’estereotip, van amb poca freqüència al metge. Vuit de cada deu hi van menys d’una vegada al mes, el 32% cada quatre o sis mesos i un altre 21% cada dos o tres mesos.
D’altra banda, l’informe analitza, per primer cop, la convivència sènior amb mascotes. En aquest sentit, assenyala que, tot i que només un 33% conviu amb algun animal de companyia, el 91% reconeix que els ajuda a sentir-se acompanyats i el 85% que els anima en moments de tristesa o soledat.
Així mateix, l’estudi indaga sobre la jubilació i indica que el 30% optaria per combinar la feina i la pensió. Així mateix, Andalusia, Catalunya i València són les comunitats més desitjades per viure després del retir, pel seu clima, entorn rural, tranquil·litat i ritme de vida.
