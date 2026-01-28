El funeral de l’Almudena consolida Ayuso
Sánchez no serà en cap dels homenatges previstos demà a Huelva i Madrid a les víctimes de l’accident d’Adamuz.
Ernesto Ekaizer
El dimarts 20 de gener, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va resoldre, segons fonts consultades, que el Partit Popular estava massa callat i que ella no secundaria aquesta orientació. Però en lloc d’irrompre com en altres ocasions, de manera intempestiva, tenint en compte el treball en curs de recerca de víctimes mortals, la presidenta, assessorada com sempre pel seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, va traçar un pla. Es faria ressò de sectors del PP que ja creien necessari responsabilitzar el Govern i atacar el ministre de Transport, Óscar Puente, i apostaria per alguna cosa més espectacular.
No va ser, doncs, fins al dijous 22, que es va llançar a l’arena, en una entrevista radiofònica amb l’emissora local Onda Madrid. Segons va explicar, "no pot ser que imperi la llei del silenci i de la por de demanar responsabilitats; hem de saber què ha passat amb l’accident i davant tenim un Govern que no inverteix, entregat a ser un corró per a l’independentisme basc i català, sotmès al seu xantatge i no invertint en la resta d’Espanya".
És a dir, en altres paraules, Díaz Ayuso veia que dins del PP estava imperant la llei del silenci i hi havia por de demanar responsabilitats. En aquesta entrevista va deixar anar aquest "alguna cosa més espectacular", abans esmentat: la celebració d’una missa a l’Almudena per recordar les víctimes de l’accident d’Adamuz i els afectats pel descarrilament del dimarts dia 20 del tren de Rodalies al seu pas per la localitat barcelonina de Gelida.
Unes hores després, Díaz Ayuso va enviar una carta a l’arquebisbe de Madrid, José Cobo, amb la sol·licitud del funeral. "Al celebrar-se a l’Almudena representaria un testimoni de condolences i solidaritat en nom del conjunt dels madrilenys, que, no en tinc cap dubte, senten una profunda tristesa per la desgràcia d’Adamuz", va escriure.
Aquesta carta esquivava deliberadament l’anunci del Govern i la Junta d’Andalusia, fet la tarda del 21 de gener, de celebrar un homenatge d’Estat a les víctimes de l’accident d’Adamuz el dissabte 31 de gener a Huelva. Un funeral al qual acudiria el Rei Felip VI i la Reina.
Aquesta cerimònia, finalment, ha quedat suspesa sine die i hi haurà un funeral religiós el dijous 29 a Huelva, al qual acudiran els Reis i al qual, segons el vicesecretari general del PP, Juan Bravo, el ministre Puente i integrants del Govern no haurien d’assistir. "Això agreujaria el patiment dels familiars i resultaria una provocació", va dir. La vicepresidenta María Jesús Montero ha anunciat la seva assistència en representació del Govern.
Querella contra Puente
L’arquebisbe de Madrid va respondre afirmativament a la carta de Díaz Ayuso i fixava dijous 29 per al ritual catòlic per als morts. "El ministre Puente ha de dimitir", va assenyalar Díaz Ayuso dilluns 26, argumentant que durant els seus anys al capdavant del ministeri només ha proposat "ocurrències", a més d’"insultar greument cada dia i enmig de la tragèdia, malgrat la informació veraç dels mitjans i del que han assenyalat empreses com Adif o Renfe".
Ayuso va denunciar que Puente "ha seguit la mateixa tònica, buscant culpables, en aquest cas també amb empreses, amb institucions i amb mitjans de comunicació, mentre incorre en contínues contradiccions per més rodes de premsa que doni".
Els funerals simultanis a Madrid i Huelva, aquest 29 de gener, exhibiran el múscul del PP en la instrumentalització –i criminalització del Govern– tenint en compte que ja s’ha presentat una querella contra Puente a l’Audiència Nacional a dos dies dels dos esdeveniments, en plena campanya de les eleccions a la comunitat autònoma d’Aragó.
En aquesta campanya, Díaz Ayuso s’ha treballat, amb el funeral a l’Almudena, el seu lideratge, tenint en compte la projecció mediàtica que està preparant de la cerimònia.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats