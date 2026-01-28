La Generalitat reclamarà 5,2 milions a l’Estat pel caos
El Govern promet que dilluns Rodalies funcionarà "amb normalitat" i admet que falla en la informació als usuaris
C. B. / S. G.
La factura de la crisi de Rodalies, més enllà de la política, suma cada dia noves despeses. Fins ahir, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica porta desemborsats com a mínim 5,2 milions d’euros, tal com va revelar la seva màxima responsable, Sílvia Paneque. Es tracta dels contractes d’urgència que s’han hagut de fer per als informadors a les estacions ferroviàries, també del reforç del transport de bus i de l’aixecament de les barreres de peatge de la C-32.
No obstant, el Govern pretén que qui pagui aquestes despeses sigui el Ministeri de Transports. Paneque, sempre conciliadora, va assegurar que la seva prioritat ara mateix és "recuperar la normalitat", que va fixar en dilluns de la setmana que ve. "Estem tancant la crisi", va dir mirant de transmetre als usuaris de Rodalies un horitzó per posar fi al caos als trens.
Amb tot, des del fatídic dimarts, quan va perdre la vida un maquinista en pràctiques a Gelida, la factura a Territori per minimitzar les conseqüències d’aquesta crisi ferroviària no deixen d’augmentar.
La consellera va quantificar en un milió d’euros el reforç dels serveis de bus interurbà que s’han posat en marxa des de la setmana passada. No obstant, aquesta xifra augmentarà perquè s’han anat ampliant les rutes. Quant als informadors, encara no va poder concretar la dada del desplegament de personal a les instal·lacions de Rodalies de tot el país, que han anat augmentant dia a dia al constatar que la comunicació amb els viatgers no era la desitjable.
La quantitat més voluminosa i la que sí que té un número conegut és l’obertura del peatge de l’autopista del Garraf, que costa 600.000 euros al dia. Si es té en compte que la C-32 està sense peatges des del dimecres 21 de gener, per desviar el trànsit pel tall de l’AP-7 pel mal estat del mur que suportava un viaducte de l’autopista, només fins ahir la suma ascendeix a 4,2 milions d’euros (set dies).
Cal veure en primer lloc quan es reobrirà l’AP-7 i, per tant, quants dies més s’haurà de continuar pagant aquesta xifra diària. També s’hi hauran de sumar els cinc dies, com a mínim fins dilluns, que és quan Paneque aspira a recuperar la normalitat ferroviària. I també saber quants dies més seran necessaris els busos com a transport alternatiu, fins que Adif doni per acabats els treballs en la infraestructura i Renfe i la Generalitat creguin que estan a punt per reobrir-se.
Trams sensibles
Serà durant el cap de setmana quan, segons les previsions de l’Executiu, començarà a reprendre’s el servei ferroviari en algun d’aquests trams sensibles que ara es cobreixen amb autobusos mentre que, a principis de la setmana vinent, la circulació hauria de tornar a ser la mateixa que abans de l’accident de Gelida, a excepció, això sí, del punt del sinistre i del macrotall de l’R3. A la Generalitat asseguren que estan posant tots els mitjans al seu abast perquè, ara sí, aquesta recuperació gradual sigui una realitat.
El que el Govern admet és que "aquesta normalitat" a què es refereix té dèficits que s’han fet encara més evidents en ple galimaties. Un d’ells, assumeix, és el dèficit d’inversió, en mans de l’Estat. Però un altre d’aquests flancs en el qual sí que va prometre millores, va reconèixer Paneque, és la informació a l’usuari. "La informació no ha funcionat com hauríem volgut, no estem en el nivell desitjat", va afirmar la consellera amb referència al pla de xoc aprovat l’any passat per reforçar, amb un pressupost de 77 milions d’euros, les estacions i la informació als passatgers.
No obstant, va recordar que s’han fet contractacions d’urgència en els últims dies per comptar amb reforços addicionals davant una crisi en la qual ni les pantalles ni la megafonia ni el personal resolien la incertesa dels viatgers a les estacions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats