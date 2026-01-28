El Govern fixa una indemnització de fins a 216.000 euros per mort
El ministre Puente aboca crítiques sobre la CIAF i defensa que "la no renovació d’algun tram de via és intranscendent per a la seguretat"
Juan Carlos Lozano
El Govern central va aprovar un reial decret llei que estableix una indemnització de 216.000 euros com a màxim per mort en els recents accidents ferroviaris. El decret forma part d’un conjunt d’ajudes immediates i avançaments a les víctimes que, en conjunt, suposaran 20 milions d’euros, segons va anunciar ahir el ministre de Transports, Óscar Puente, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. D’aquests 20 milions, la meitat formen part d’ajudes i l’altra meitat corresponen a avançaments.
"Sabem que els procediments ordinaris i els temps judicials no sempre responen a la urgència vital dels que han patit una tragèdia com aquesta", va explicar Puente, va informar l’agència Efe. En el cas d’un mort, segons va detallar el ministre, dels 216.000 euros com a màxim que rebran els familiars, 72.000 euros correspondran a una indemnització a fons perdut, 72.000 euros més com a avançament de l’assegurança de responsabilitat civil i 72.000 euros més com a conseqüència de l’assegurança obligatòria.
En el cas d’indemnitzacions per lesions corporals, Puente va explicar que les ajudes s’estructuren segons el barem existent i varien des dels 2.400 euros en els casos de menys entitat fins als més de 84.000 en els de més gravetat.
"No consentirem que hi hagi víctimes que estiguin 10 anys esperant una indemnització", va recalcar. "La incertesa econòmica no pot afegir-se al dolor emocional". El ministre va especificar que s’abonarà en un únic pagament i estarà exempta de tributació.
Respecte al procés d’investigació de l’accident, el ministre va dir que "la no renovació d’algun tram de via" al renovar una línia "és intranscendent per a la seguretat". Puente sortia així al pas de les afirmacions del president del Comitè d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Ignacio Barrón, que es va mostrar sorprès perquè, va explicar, "tots crèiem que s’havia fet una remodelació integral" a la línia Madrid-Sevilla, com va dir textualment Puente. "A mi em produeix sorpresa que es manifesti sorpresa des d’un entorn ferroviari altament qualificat", va ressaltar Puente, que, no obstant, va assegurar que no "entraria en cap debat amb el president de la CIAF". Barrón, no obstant, va reclamar a Adif un informe per saber "per què uns trams" es van renovar "i d’altres no". Sobre això, Puente va assenyalar que "si és renovació completa o integral i no s’han substituït alguns elements de la via, em remeto a l’argument que és una renovació integral d’acord amb el mateix contracte, al portal de contractació d’Adif i a la mateixa definició ferroviària que fan d’una renovació integral els tècnics".
Sobre l’estimació de CIAF que situa el punt de ruptura del carril en una soldadura, Puente va dir: "Les soldadures d’aquest tram, totes, s’han comprovat una a una amb ultrasons, amb líquids, després s’ha fet una prova d’ultrasons aleatòria als sis dies sobre el 30% del total seguint els procediments". Quan acabi la investigació, va afegir, cal veure "si és que hi ha hagut algun error, què s’ha comès, si no s’ha sabut detectar"... Puente va admetre, a més, que està en marxa una partida de compra de travesses per a la renovació de la línia Madrid-Barcelona. Va confirmar que aquesta renovació s’ha avançat al 2026 ("no volem que la via es deteriori més", va dir) i que l’objectiu és arribar als 350 km/h de velocitat.
El Govern i el funeral
Sobre la polèmica pel funeral de Huelva, la ministra portaveu, Elma Sáiz, va ressaltar que el Govern estarà representat al màxim nivell: "Serà la vicepresidenta primera del Govern (María Jesús Montero) qui acompanyarà ses majestats els Reis, a més d’altres membres de l’Executiu. Quan sapiguem qui seran, ho comunicarem".
