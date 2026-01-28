Un grup estudiarà l’impacte del canvi climàtic a Rodalies
Sara González
Més enllà del cessament de dos responsables d’Adif i de Renfe i d’ampliar el pla de Rodalies en 1.600 milions d’euros més, la Generalitat i el Govern central han pactat també la creació d’un grup de treball per analitzar l’impacte del canvi climàtic a la xarxa ferroviària catalana. Així ho va anunciar ahir el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, en declaracions a Catalunya Ràdio, on va reconèixer que l’R1, la línia del Maresme, és "la més exposada" als efectes del canvi climàtic de tot l’Estat, i per això va admetre que caldrà "reflexionar sobre el seu futur", fins i tot sobre el seu traçat.
El Govern admet que cal posar aquest assumpte a sobre de la taula assumint que hi ha "trams concrets" d’aquesta línia que estan especialment exposats a fenòmens meteorològics adversos. "Hem de veure les alternatives de futur per preservar les infraestructures", va assegurar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que va considerar una "bona línia de treball" la creació d’aquest grup.
Santano també es va referir a la fallada del sistema que es va produir dilluns a Adif i que va provocar que, de nou, s’interrompés la circulació de trens a Catalunya, fet que sumava un sisè dia consecutiu de caos en el servei. "No havia passat mai, és un software que es va instal·lar fa tres mesos i que va fallar", va assegurar, a més de descartar per complet la tesi del sabotatge o de l’error humà, una cosa que també va corroborar el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Posteriorment, Adif va confirmar aquesta fallada del programa.
Dalmau, que es troba exercint de president durant l’hospitalització de Salvador Illa, va defensar l’actuació del Govern durant la crisi a Rodalies i va definir com un "punt d’inflexió" les sis jornades que han resultat desastroses als trens, que ell mateix va batejar com a "setmana negra".
