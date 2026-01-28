L’atenció a l’Alvia es va retardar per un error de comunicació d’emergències
El 112 té mitjans per geolocalitzar les trucades d’alerta, però aquesta informació no va arribar a les primeres patrulles que van arribar al baixador
Juan José Fernández
El sistema de recepció d’alertes del 112 permet saber automàticament la localització de qui truca per demanar ajuda, però on era cada un dels dos nuclis de ferits i morts en l’accident ferroviari d’Adamuz, el grup de l’Iryo i el grup de l’Alvia, és una dada que no coneixien els primers efectius que, la tarda del diumenge 18 de gener, van arribar al lloc de la catàstrofe. És la principal constatació d’un episodi que es manté encara sense aclarir. Fonts pròximes a l’operació de rescat asseguren a aquest diari que la informació sobre el sinistre no va fluir correctament entre la central de l’Agència de Seguretat i Gestió d’Emergències d’Andalusia (Asema) i el COS (Centre Operatiu de Serveis) de la Comandància de la Guàrdia Civil de Còrdova. Segons aquesta versió, no es van complir "protocols bàsics" en la comunicació de l’emergència. Entre aquests, indicar quants focus de sinistre hi havia i on eren. Per la seva banda, portaveus oficials del 112 d’Andalusia remarquen: "Tota la informació de la qual vam anar disposant va ser transmesa a través de la nostra plataforma tecnològica des de la primera trucada".
Les versions contraposades permeten entreveure una lliçó més d’aquest accident: va poder fallar una soldadura a la via d’acer... i també una soldadura en la comunicació de la tragèdia. L’error va propiciar que els ferits de l’Iryo fossin atesos gairebé immediatament, i els de l’Alvia, molt després.
Encreuament de trucades
Segons la cronologia feta pública per Transports, a les 20:00:26 del diumenge 18, el Cecon (Centre de Coordinació Nacional de Seguretat i Emergències de Renfe) va rebre una trucada del 112 per preguntar on havia tingut lloc el sinistre. Fruit de la confusió del moment: era un avís d’un gestor del 112 de Madrid, i no d’Andalusia. Aquest gestor estava rebent trucades de familiars madrilenys de viatgers. Un altre 112, el d’Andalusia, aleshores ja tenia coneixement de l’accident. Menys d’un minut després, a les 20.01.20, hi va haver una conversa del 112 amb el CASH24, centre d’emergències d’Adif a través del Cecon de Renfe. L’agència ferroviària "li indica que ha descarrilat un tren als canvis de la via 1 de l’estació d’Adamuz i que pel que sembla hi ha un tren a la via contigua [Alvia] que ha resultat afectat amb ferits, a l’anar a frenar, se suposa".
Des del 112 andalús aclareixen una dada essencial de la cronologia del rescat: la primera trucada d’un viatger implicat en el succés la van rebre a les 19.44.51. Era un viatger que cridava des d’un vagó d’Iryo. A les 19.47 es trasllada a la Guàrdia Civil el que explica aquesta persona. Segons l’agència andalusa d’emergències, la primera trucada que els arriba en la qual s’esmenta la paraula Alvia es produeix a les 19.55. En aquesta trucada s’esmenta també l’existència de ferits. A partir d’aquell moment, a la central d’emergències andalusa "es comença a sospitar" que hi ha un altre tren implicat. Les primeres comunicacions que va rebre el 112 andalús procedien de l’Iryo. Hi va haver més de 400 trucades en els primers 40 minuts de la tragèdia. Les que va rebre el 112 andalús "eren de naturalesa molt diferent: gent que referia estar ferida, gent que parlava de morts, gent que parlava només d’un accident i gent que comentava únicament que el seu tren estava parat a la via", diuen des del servei d’emergències d’Andalusia. A les 20:16, segons aquesta font, el 112 andalús rep una trucada d’Adif en la qual s’explica que tenen constància d’un viatger atrapat a l’Alvia.
El 112 andalús disposa d’AML. És la sigla d’Advanced Mobile Location, un sistema que permet saber des d’on truca una persona si té el GPS del seu mòbil activat. "Com a norma general, tant el COS de la Guàrdia Civil com el 112 geolocalitzen la trucada amb precisió exacta", corrobora una font de la Guàrdia Civil a Còrdova. No ha transcendit el nombre exacte de trucades que van arribar al 112 andalús des del punt del descarrilament de l’Iryo o des del de l’Alvia. Totes les fonts pròximes a les tasques de rescat consultades confirmen que aquella tarda, després de les 19.43, hi va haver dos focus de trucades a Emergències: un de supervivents del tren d’Iryo; l’altre, dels espaordits viatgers indemnes de l’Alvia de Renfe.
La diferenciació dels nuclis i hores no es difon: "Es posarà a disposició de la investigació si així ho requereix", indiquen des de l’Asema. L’agència refereix que "les trucades van ser geolocalitzades majoritàriament" i que les geolocalitzacions van ser incloses automàticament en la plataforma digital amb la qual es comuniquen amb la Guàrdia Civil i els mitjans sanitaris. La Guàrdia Civil té referit que les primeres unitats a abordar l’accident van arribar a les 20:00. En els 39 minuts següents arriben 40 ambulàncies "en una zona rural, de nit, i amb difícil accés", remarquen en l’Asema.
Però al començament, a l’Alvia, hi va haver tres quarts d’hora de precarietat a les fosques. Va ser una parella de guàrdies de seguretat ciutadana de la comarca la primera a arribar. Després, un binomi de l’Agrupació de Trànsit. Per als primers, ja a la zona 13 minuts després del descarrilament i el xoc, va ser una sorpresa esgarrifosa com s’anava obrint davant els seus ulls la magnitud de l’accident.
El protocol de comunicació d’emergències del 112 espanyol estableix un procediment d’entrevista amb el qual l’operador telefònic requereix a la persona que truca set detalls: ubicació, què ha passat, nombre de víctimes, símptomes que veu en els ferits, què ha fet ja amb ells, quins perills hi ha a la zona (foc, gas...) i nom i telèfon per si es perd el contacte. Les fonts pròximes al dispositiu d’Adamuz asseguren que aquestes dades sobre nombre i estat de víctimes es van anar afegint després que la Guàrdia Civil arribés a l’Alvia... 43 minuts després de l’accident.
