Llicenciada en Dret, presideix el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya. Amb llarga experiència en els consells jurídics de les patronals, també exerceix la docència en centres de formació i és membre del Patronat de la Fundació Hàbitat3. | Monserrat Junyent
Monserrat Junyent: "Barcelona necessita més pisos petits, des de 30 metres quadrats"
Patricia Castán
L’any comença amb una nova regulació que afecta lloguers de temporada i habitacions. ¿Com la veuen els APIs?
Pensem que la incidència que tindrà en el mercat no és la previsió desitjada pel legislador. No portarà més oferta a Barcelona, perquè no es pot desincentivar el propietari limitant el preu del contracte temporal amb el límit de les zones tensionades. El problema és que la regulació sembla partir de la base que tot el lloguer de temporada és fraudulent, cosa que no és certa. La figura que existia fa anys donava resposta a diferents perfils i una demanda real de persones que venen uns mesos a la ciutat per diferents motius, per la qual cosa les característiques de les vivendes que necessiten no són les d’un lloguer de llarga durada.
Però aquests pisos procedien del mercat tradicional.
Des del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (Coapi) ja hem dit en altres ocasions que el propietari que va optar per llogar per temporada no pretenia guanyar més diners, sinó tenir més seguretat. Després dels canvis en la llei de vivenda del 2024 es va sentir desprotegit i va triar el lloguer per mesos perquè tenia menys risc d’impagaments i de desnonaments. Però aquest segment tenia altres característiques, són vivendes moblades i perfectament equipades per als que arriben només amb una maleta per utilitzar-les un període concret, per això el seu preu és superior. No són una opció per als que busquen viure de manera permanent, i els fraus [enllaçar contractes curts per residir] no són l’habitual. La nova regulació ha trencat l’essència del contracte temporal.
L’únic ús possible ara per llogar per mesos sense el límit de preus és que l’ús sigui vacacional o d’oci. Demostrar-ho no és fàcil. ¿Com s’ha de contractar?
Nosaltres aconsellem una declaració jurada o algun document que acrediti que s’està de vacances o s’ha pres un temps sabàtic, per exemple i que vol el lloguer per a oci. Veurem quin recorregut té quant a inspeccions i resultats. En aquest país acaben aplicant les lleis els tribunals.
¿Qüestionen que sigui constitucional?
Podria ser inconstitucional, però més enllà d’això, hem vorejat la manera de legislar i alterem la LAU estatal amb normes. La llei té clar el règim que s’aplica a cada contracte. Confonem les figures.
¿Han percebut canvis ja en el mercat de lloguer?
És aviat, però hem sentit que a Barcelona poden haver desaparegut ja més de 500 anuncis de portals, de moment, per part de propietaris que estan a l’expectativa de resoldre dubtes interpretatius sobre la llei o possiblement decidir vendre.
¿Creu que aquest 2026 arribarà el fre al boom de la compravenda i els preus a la ciutat?
La pressió demogràfica és molt forta i l’oferta no creix al mateix nivell que la demanda. A més, el problema s’arrossega sobretot des de la pandèmia, i abans des del 2008. Progressivament la gent va anar optant més pel lloguer. Llavors vam rescatar bancs, però en qüestió de lloguer només s’ha apostat per legislacions intervencionistes. Ens trobem que les lleis són reactives i no proactives.
¿El sector se sent exclòs del debat polític?
Veiem que només s’aproven mesures a canvi d’alguna cosa, de manera permanent hi ha un intercanvi de pressió política. Utilitzen la vivenda per pressionar i pactar. I al final es corre el risc d’imposar el criteri minoritari, perquè acaben prenent decisions grups amb poca representació. Com a conseqüència, hi ha una frustració de molts ciutadans i del sector amb algunes polítiques d’esquerres.
Davant l’evolució demogràfica de la capital catalana i estant vostè en la primera línia de l’oferta i la demanda, ¿quin diria que és ara el tipus de vivenda més buscada?
Avancem davant tipologia de pisos cada vegada de menys dimensió. Abans els habitaven una mitjana de 2,7 persones, i ara 2,1. D’una banda fan falta pisos més petits, però també són importants els compartits, perquè una part de la població necessita llogar habitacions.
El mercat de les habitacions és cada vegada més gran, amb gent convivint cada vegada menys jove. Vostès defensen els minipisos. ¿Quines dimensions poden procurar una vivenda digna?
Hi podt haver vivendes dignes en 30 metres quadrats i tindrien una gran demanda. Però l’Administració ha de treballar en les densitats, fa temps que es demana flexibilitzar-les.
¿Amb quines fórmules?
Hi ha barris com poden ser Sants o Gràcia amb molts locals amb rebotiga i entresolats, que fa temps que no tenen ús comercial i han de tenir possibilitat de transformació. Els colivings també poden donar una resposta en un moment determinat. Perquè hi ha col·lectius que ho tenen molt difícil, com joves i immigrants, i ara estan optant per habitacions.
¿Com creu que evolucionarà el lloguer?
Els preus continuen pujant, i en molts casos no hi ha mobilitat perquè el que té un contracte esgota el termini i les pròrrogues, no troben alternativa. En el cas del propietari, el que vol és que se li mantingui el pis, se li pagui i quan acabi el contracte el pugui recuperar.
¿Què opina dels contractes indefinits que reclamen alguns partits polítics i col·lectius?
Després de la llei de 1964 el que va passar va ser un deteriorament del parc de vivenda amb els contractes indefinits, i quan es va trencar en el 94 es va veure que no surt a compte. S’impedeix que qui pugui millorar en l’escala social tingui accés a això.
