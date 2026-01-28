La nova concessió de 1.000 milions de l’àrea de Barcelona atreu les grans operadores
L’AMB aprova l’expedient i obre la convocatòria de licitació del servei d’aigua per a vuit municipis metropolitans, amb una durada de 25 anys.
Sabina Feijóo Macedo
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar ahir els plecs del concurs públic per atorgar la concessió del subministrament d’aigua potable en vuit municipis metropolitans. Es tracta d’un macrocontracte valorat en prop de 1.000 milions d’euros. Té una durada de 25 anys i un volum d’inversions estimat en 168,7 milions. L’administració supramunicipal va exposar que la inversió "es cobrirà completament amb les tarifes dels abonats" i que "cada municipi tindrà la seva tarifa i el seu pla d’inversions".
Aquesta licitació farà que en el perímetre metropolità convisquin tres models de gestió: el de l’empresa mixta Aigües de Barcelona; el de les empreses municipals que es mantenen (Aigües de Barberà, Aigües de Sabadell, Aigües de Castellbisbal i Aigües del Prat); i el del futur concessionari, que assumirà el servei a les vuit ciutats en concurs.
Límit per a Aigües
Tot i que no es coneixeran els aspirants fins que es tanqui el procés, el sector dona per fet que mesuraran forces els grans operadors de l’aigua a Espanya. Entre els grups que han confirmat la seva intenció de presentar-se figuren Agbar (Veolia), Aqualia (FCC), Acciona, Sacyr, Gestagua (filial de la multinacional francesa Saur) i Global Omnium (Aguas de Valencia). Són companyies amb un llarg recorregut en el negoci hídric i presència en múltiples països. Un límit d’aquest concurs és que no s’hi pot presentar l’empresa mixta Aigües de Barcelona, que dona servei a la capital catalana i a 22 ciutats més del seu entorn, però sí que ho podrà fer el Grup Agbar, que té una altra estructura societària i està controlat al 100% per la multinacional francesa Veolia. Aquesta és la primera operadora privada d’aigua a Espanya, amb 13 milions de persones proveïdes i una facturació de 2.840 milions d’euros l’any 2024, dels quals prop del 70% procedeixen del negoci hídric.
Una altra de les grans que ha confirmat la seva participació és Aqualia, filial d’aigua de FCC, controlada en un 49% pel fons IFM Investors. És el segon operador privat del país. L’àrea d’aigua del grup va aportar 1.232 milions d’euros d’ingressos en els nou primers mesos del 2024, al voltant del 19% de la facturació total de FCC (9.071 milions), amb un creixement interanual del 12,2%.
D’altra banda, Acciona, grup de l’Ibex 35, a través d’Acciona Agua gestiona el cicle integral de l’aigua en desenes de municipis i opera grans infraestructures de potabilització i depuració. Aquesta divisió va facturar 1.190 milions d’euros el 2024. Tot i que va suposar un lleuger descens del 2% respecte a l’any anterior a causa de la finalització de grans obres a l’Orient Mitjà, el seu benefici brut es va situar en 93 milions.
Sacyr, una altra component de l’Ibex, també ha convertit l’aigua en un motor del seu pla estratègic 2024-2027. El grup va facturar el 2024 un total de 4.571 milions d’euros, mentre que els ingressos específics de la divisió Sacyr Agua van ascendir a 245 milions d’euros. Sacyr Agua suma una cartera de 7.408 milions d’euros, un 51,7% més que l’any previ.
Global Omnium, matriu d’Aguas de Valencia, va tancar el 2024 amb una facturació de 484,5 milions d’euros, un 9,1% més, i dona servei a més de 6 milions de persones a Espanya. A Catalunya, Global Omnium opera a través de la Companyia General d’Aigües de Catalunya (CGAC), amb experiència a la Palma de Cervelló i enclavaments del Camp de Tarragona i l’Ebre.
Finalment, Gestagua, filial del grup francès Saur, també es presentarà al concurs. Saur és el tercer operador mundial del cicle de l’aigua, amb 2.300 milions d’euros de facturació global el 2024. A Espanya i Portugal, Gestagua i la seva participada Emalsa van facturar 141 milions d’euros, atenent 4,4 milions d’habitants en 63 municipis.
