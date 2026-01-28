Caos ferroviari
Sense peatges a la C-32 i abonament gratuït de tren: les mesures del Govern per millorar la mobilitat després de la crisi de Rodalies
Última hora de Rodalies a Catalunya, avui en directe | Així estan les afectacions a les línies R1, R2 i R3 de Renfe
Glòria Ayuso
El Govern de la Generalitat ha decidit activar o, en el seu defecte, mantenir una sèrie de mesures per facilitar la mobilitat després del caos que ha viscut la xarxa de Rodalies. ¿Quines són? ¿Fins quan duraran?
La Generalitat ha anunciat l’ampliació fins aquest divendres de les mesures excepcionals per facilitar els desplaçaments, mentre es recupera el servei de Rodalies. Entre les mesures, persisteix l’eliminació «temporal» de les restriccions de les zones de baixes emissions (ZBE).
També relacionada amb la mobilitat per carretera, es mantenen obertes les barreres al peatge de la C-32 al Garraf (Barcelona), mesura que es va decretar quan la caiguda del mur de Gelida va obligar a tallar l’AP-7. Igualment continuaran funcionant els 150 vehicles de reforç de les línies regulars als corredors habituals, a més del reforç «específic» a l’àrea metropolitana de Barcelona, amb 19 autobusos addicionals que connecten Castelldefels, Gavà i Viladecans, informen en un comunicat aquest dimecres.
Respecte al transport ferroviari, des d’aquest dimarts es pot disposar dels abonaments gratuïts a Rodalies, que tindran un mes de vigència.
L’abonament gratuït disposa de 10 viatges, serveix per a totes les zones del nucli de Barcelona i té una validesa de 30 dies fins al 24 de febrer o fins a esgotar els 10 viatges. A més, poden ser utilitzats per diverses persones en qualsevol trajecte de Rodalies de Barcelona. Una vegada esgotats, es pot sol·licitar un nou títol. Formalment té un preu de zero euros. S’obté en taquilles i màquines d’autovenda de les estacions.
També hi ha un abonament gratuït, en les mateixes condicions que el de Rodalies, per a trens regionals, regional exprés i mitjana distància. Aquest títol no és vàlid per a l’Avant d’Alta Velocitat Barcelona-Lleida, ni tampoc per a l’Avant Exprés Tortosa.
També s’ha reforçat l’oferta habitual de la Mitjana Distància per la línia d’Alta Velocitat entre Barcelona i Lleida, amb quatre trens addicionals i l’augment del servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia.
En la compareixença d’aquest dimecres al Parlament per donar explicacions per la crisi de Rodalies, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que mantindrà les rebaixes del preu dels bitllets fins al final de la legislatura, és a dir, fins al 2028. Es tracta de les bonificacions per les quals en aquests moments els abonaments valen la meitat i la T-usual d’una zona costa 22,80 euros mensuals. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, aquesta mesura és fruit d’una negociació de la Generalitat amb els Comuns.
«Mantindrem les bonificacions en el servei fins que acabi la legislatura», ha afirmat Dalmau. La Generalitat assumeix el 30% de la rebaixa del cost dels bitllets de transports, mentre que l’Estat paga el 20% restant, però l’Executiu es compromet a allargar aquesta subvenció mentre Salvador Illa sigui president durant aquest mandat. La part estatal depèn de la decisió del Govern de Pedro Sánchez i de la seva continuïtat, però fonts de Presidència asseguren que el compromís és donar continuïtat al fet que aquesta rebaixa de preus sigui del 50%.
