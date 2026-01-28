"Una raonable normalitat"
Malgrat les demores i la suspensió de trens, Rodalies va reprendre ahir el servei amb retards generalitzats, però sense cap afectació a gran escala.
Pau Lizana Manuel
Renfe va escollir ahir el concepte "raonable normalitat" per valorar el funcionament de Rodalies. El cert és que, malgrat una sèrie de retards que gairebé es podrien considerar la tònica habitual del servei abans de l’accident de Gelida, per primera vegada en una setmana ahir no hi va haver sorpreses majúscules. Al matí, els maquinistes estaven als seus llocs, el Centre de Trànsit Centralitzat d’Adif no va caure i no es van produir despreniments que obliguessin a suspendre la circulació dels trens. Això, sí, una incidència en un túnel de Rubí va obligar a tallar la circulació de mercaderies en direcció a França.
Rodalies va recuperar el pols a mig gas, ja que, tal com havia anunciat Renfe, es van posar en marxa 11 plans alternatius per carretera a diferents punts de la xarxa. L’operadora del servei es va proveir de 146 autobusos i de 700 informadors per mirar d’assolir una suposada normalitat que va arribar –amb demores generalitzades i una fabulosa crisi de confiança en el servei– una setmana després que l’accident del tren de Gelida fes detonar un caos sense precedents en el sistema ferroviari.
Sigui com sigui, aquesta "raonable normalitat" que va defensar el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, a les 06.30 hores sí que va incloure retards significatius. Cap a les set del matí, els usuaris de l’R2 Nord van denunciar que no havien sortit de la capçalera de línia els trens programats a les 06.22 hores, a les 06.52 hores i a les 07.03 hores. En altres punts, també es va detectar la supressió de certs trens, fet que, al seu torn, va provocar que els combois següents anessin plens a vessar. Tant és així que en algunes estacions, segons van denunciar els usuaris, la megafonia recomanava als passatgers no pujar a algun dels trens i esperar els següents. Davant aquesta situació, a les estacions de l’R2, la indignació era palpable. "Tren curt, ple, i el maquinista demanant, indignat, que no hi pugi més gent", va denunciar una usuària.
Les incidències es van registrar, segons va explicar Carmona, perquè es va reprogramar tota l’oferta de trens, una cosa que, com va advertir el mateix portaveu, "podia provocar demores puntuals". Un ràpid repàs al visor de Renfe donava fe, també, d’aquests retards. No van ser escasses les demores de més de 20 minuts a molts trens. En algun cas extrem, com en el d’un tren de l’R11, els retards van arribar fins als 67 minuts. En un altre tren, aquest de l’R4 amb destí a Martorell Central, per exemple, el delay era de mitja hora.
Resignació als autobusos
I si la situació sobre les vies no era fàcil, tampoc ho va ser per als usuaris que es van veure obligats a utilitzar alguns dels serveis alternatius per carretera disposats per tot Catalunya. Un dels punts més afectats va ser Manresa, on l’estació es va mantenir tancada un dia més. El tall de l’R4 forçava els passatgers a agafar un autobús fins a Terrassa, on, una vegada més, havien de fer front a les demores per poder arribar fins a la capital catalana.
La resignació entre els usuaris també era palmària a les andanes de la capital del Bages. Els passatgers asseguraven que els autobusos funcionaven correctament, però es queixaven que han de sortir de casa amb molt marge per garantir l’arribada a temps a la feina. "La feina és la feina i, per si de cas, vinc molt abans", va explicar l’Araceli, usuària habitual de l’R4, que va assegurar que els problemes en la línia "són recurrents".
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats