Rodalies Barcelona compleix la meitat dels horaris programats el 2025, el nivell més baix de tots els nuclis de l'Estat

Rodalies de Barcelona va registrar un compliment horari de només el 50% el 2025, segons els informes mensuals de puntualitat publicats per Renfe al llarg de l'any. La xarxa de trens de curta distància catalans se situen així a la cua dels 13 nuclis de l'Estat de què la companyia ha difós dades, per darrere de Sevilla (58%) i molt lluny de Madrid (68%) o Bilbao (87%). De fet, Rodalies ha estat la que menys ha complert amb l'horari en nou dels dotze mesos de l'any passat. A més, el retard mitjà d'aquells trens que arriben a destí amb endarreriment respecte a l'horari previst per Renfe és de 20 minuts a la xarxa catalana, una xifra notablement més alta que a la resta. El de Sevilla és el segon, amb 13 minuts de demora mitjana.
Renfe considera un horari complert quan un tren passa per una estació com a molt tard tres minuts després de l'hora prevista. Amb aquest criteri, la xarxa de Rodalies a l'àrea de Barcelona no va arribar al 60% de trens que arribaven quan s'esperava a les andanes cap dels dotze mesos de l'any. El juliol va tocar fons, amb un 41,7%, mentre que el juny, agost, setembre, novembre i desembre també es van situar per sota de la meitat.
La mitjana anual de les dades de tots els mesos, calculada per l'ACN, deixa la xifra en el 50%, una cota a la cua de les xarxes de rodalies d'arreu de l'Estat en el conjunt del 2025 i també en nou dels dotze mesos. Sevilla (58,3%) és la segona més baixa, seguida de Múrcia/Alacant (62,1%) i Cantàbria (63,6%). València arriba al 70%, mentre que Sant Sebastià, Astúries, Bilbao, Màlaga o Saragossa depassen amb escreix els tres de cada quatre trens que van puntuals.
Retards de 20 minuts
D'altra banda, tenint en compte només els serveis que circulen fora d'horari, el retard mitjà se situa al voltant dels 20 minuts en el cas de la xarxa catalana, amb el juliol destacat ratllant els 25 minuts. Es tracta, de nou, d'una xifra que destaca comparat amb la resta de xarxes de curta distància. Sevilla segueix Barcelona a molta distància, amb demores mitjanes de 13 minuts, mentre que Madrid se situa per sota dels 12 minuts, València en els vuit minuts i Bilbao per sota dels set, segons dades mensuals agregades per l'ACN.
En el conjunt de trens, tenint en compte també els puntuals i els que van avançats a l'horari previst, les dades entre les diverses xarxes pràcticament s'igualen. El retard mitjà l'any passat a Rodalies és, segons els informes, d'1,3 minuts, per sobre de Madrid (0,6) o Bilbao (0,9), però per sota de Sevilla, que lidera el rànquing (4 minuts).
Més retards atribuïbles a Renfe
Una darrera dada amb què el servei de Rodalies a l’àrea de Barcelona surt mal parat respecte de la majoria de nuclis de tot l’Estat és amb el percentatge de minuts de retard per incidències atribuïbles directament a l’operadora. En concret, Renfe reporta que l’any passat el 37,4% del temps de retard dels seus trens a Barcelona es va deure a incidències pròpies, un percentatge només superat a Saragossa on és el 43%. Madrid també té un percentatge alt comparativament, de més del 30% dels minuts de retard atribuïts a Renfe, mentre nuclis com Bilbao, Astúries i Múrcia/Alacant arriben com a molt al 10%.
L’altre motiu dels retards és “no atribuïble a Renfe” segons la mateixa companyia, i s’imputa a problemes en la infraestructura, la gestió de la circulació, causes externes com incendis o fenòmens meteorològics i altres operadors. Aquest ampli ventall de casuístiques hauria provocat més del 60% dels minuts de retard en el servei de Rodalies Barcelona l'any passat, segons la mitjana de mitjanes mensuals ofertes per Renfe.
