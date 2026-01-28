Vuit de cada deu sèniors usen internet per fer gestions
La fractura digital és menys acusada. Cada any que passa un milió més de més grans de 55 anys utilitzen la xarxa sovint. Actualment ja són 13,3 milions de persones.
P. M.
Cada any hi ha un milió més de sèniors que utilitzen internet amb freqüència. La fractura digital es redueix cada vegada més, de manera que vuit de cada deu espanyols més grans de 55 anys són digitalment actius, un total de 13,3 milions de persones, segons el VI Baròmetre del Consumidor Sènior, elaborat pel Centre d’Investigació Ageingnomics de la Fundació Mapfre.
En la primera edició de l’enquesta, el 2020, el nombre de sèniors que utilitzaven internet se situava en nou milions; és a dir, el percentatge digital ha augmentat en cinc anys del 57% al 80% de la població més gran de 55 anys. L’increment es produeix a totes les franges d’edat, però es percep una espècie de límit a partir dels 84 anys, ja que entre els més grans d’aquesta edat només el 17% de les persones naveguen amb assiduïtat (almenys cinc dies a la setmana). A la franja de 75 a 84 anys, el percentatge ja duplica el grup d’edat següent: el 42% són plenament digitals. Entre els 65 i 74 anys ho són el 75%, i entre els que tenen 55 i 64 anys, el 89,5%.
Gairebé nou de cada deu utilitzen internet per consultar i fer operacions amb el banc; el 86% per informar-se a través dels mitjans de comunicació online; el 81% per comprar; el 72% per veure continguts audiovisuals a través de plataformes i el 68% per reservar entrades, restaurants o viatges. Així mateix, quatre de cada deu utilitzen eines basades en intel·ligència artificial (IA) o assistents com Siri o Alexa. A més, el 46% paga amb el mòbil. De fet, la majoria indica que no li suposa cap fre la tecnologia ni l’equipament tecnològic més important dels vehicles de cara a la conducció.
El baròmetre inclou tendències detectades per Google, com un gust més accentuat pel bricolatge, la cuina, la lectura i les notícies polítiques. I demostren una afinitat superior a la mitjana per les pel·lícules i continguts televisius familiars.
Més despesa en oci que en roba
L’enquesta –efectuada a partir de 2.260 entrevistes– mostra com, majoritàriament, la població sènior té vivenda en propietat i, per tant, una situació econòmica folgada (tot i que hi ha excepcions), veu el futur amb optimisme i viu el present el millor que pot.
Així, més de 13,3 milions –és a dir, el 79% d’aquest grup d’edat– planegen viatjar durantel 2026, inclòs el 72% dels que tenen 70 anys o més. De fet, el percentatge dels interessats a viatjar creix any a any. El 2022 eren el 72% i en aquesta edició, corresponent al 2025, el 79%. Així mateix, tres de cada 10 planegen fer viatges internacionals (el 33% per Europa i l’11% per altres continents). A més, més de 12,1 milions de sèniors participen de manera variada de l’oci cultural (72%), en especial aquells que tenen un nivell formatiu més elevat.
En aquest sentit, confessen que podrien gastar menys en alimentació, begudes, oci o viatges, però creuen que això últim implicaria perdre qualitat de vida i no hi estan disposats, per la qual cosa aquest any preveuen augmentar la despesa en aquests àmbits. En aquest sentit, crida l’atenció que prioritzen més la despesa en oci i en cultura que en vestit o calçat. Així, per darrere de l’alimentació o les despeses en vivenda o subministraments, en tercer lloc se situa la seva inversió en oci, viatges o cultura (que ha crescut del 23% al 30% en un any), per sobre de la despesa en roba o en medicaments.
Seguint amb els comptes, el baròmetre també assenyala que cada vegada més sèniors ajuden econòmicament la seva família, principalment els fills. En concret, el 52% ha servit de manteniment econòmic, en alguna circumstància, a algun membre del seu entorn l’últim any, davant el 43% del 2021. Fins i tot, si els toqués la loteria, indiquen que destinarien el premi a ajudar els seus familiars. "Aquesta dada demostra que és una cohort d’edat profundament solidària", indica Iñaki Ortega, doctor en Economia i codirector de l’informe.
