Intervenció en l’espai públic
Barcelona posa el focus a reparar escales mecàniques i ascensors
L’Ajuntament de la ciutat dona l’empenta final al Pla Endreça amb una inversió de 200 milions i treballa en un pla de xoc per reduir les avaries i accelerar les reparacions.
Les obres es faran a Nou Barris, Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó
Judith Cutrona
Si fa un any l’Ajuntament de Barcelona premia l’accelerador del Pla Endreça per mantenir, renovar i transformar l’espai públic de la ciutat, amb especial atenció a la millora dels barris, aquest any arriba l’empenta final amb una inversió de 200 milions d’euros. Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Jaume Collboni, que va posar el focus en la renovació de 24 escales mecàniques i 13 ascensors, que actualment acumulen contínues avaries que dificulten la vida quotidiana dels veïns. "Farem una ITV perquè cap escala mecànica tingui més de 20 anys d’antiguitat i cap ascensor més de 15", va remarcar Collboni, que va assegurar que serà "la inversió més important que s’haurà fet mai" en aquest àmbit. Es destinaran 18,4 milions d’euros a mantenir-los i modernitzar-los. "Mai s’havien renovat tantes escales ni tants ascensors", va insistir ahir en una roda de premsa. En total, a Barcelona hi ha 55 ascensors i un centenar d’escales mecàniques.
L’actuació permetrà renovar el 25% de totes les escales mecàniques de la ciutat i el 50% dels ascensors. En alguns casos es canviarà el sistema de manteniment i en d’altres directament es canviaran perquè ja estan amortitzats. A més, el pla no només se centra en la renovació de la infraestructura, sinó també a augmentar l’estoc de peces disponibles, ja que un dels problemes recurrents ha sigut la falta de recanvis per poder reparar-les amb rapidesa. Això ajudarà a "reforçar la prevenció per reduir al mínim les incidències", va explicar Collboni.
Les obres es portaran a terme als districtes de Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris. Entre les escales que es renovaran figuren les dels carrers de Claudi Sabadell i de Roma, com ja va avançar EL PERIÓDICO, així com les dels carrers de Feijoo i de Murtra, al Carmel, i les de la Mina de la Ciutat, a Nou Barris. El temps estimat de reparació serà d’entre quatre i sis mesos.
En paral·lel, el consistori treballa en un pla de xoc amb l’empresa adjudicatària del servei amb l’objectiu de reduir les avaries i accelerar les reparacions. A més, de cara a la pròxima licitació del contracte de manteniment dels ascensors i escales mecàniques previst per al 2027 es preveu incrementar les obligacions ja existents i es posarà èmfasi en el manteniment predictiu.
El mal estat de les escales mecàniques i els ascensors és una queixa recurrent entre els veïns dels barris de muntanya, on aquest tipus d’infraestructura resulta clau per a la mobilitat. La seva falta de funcionament suposa un maldecap per a molts, especialment per a les persones grans. L’alcalde va exemplificar la importància que tenen amb una anècdota. En el temps que no van funcionar les escales mecàniques del Carmel, el nombre d’usuaris en el Centre d’Assistència Primària (CAP) va baixar un 40%. "La gent no podia anar al metge. Aquesta és la importància que tenen", va reiterar Collboni.
Manteniment i renovació
Més enllà d’aquestes intervencions, el Pla Endreça també se centrarà aquest any a portar a terme més de 1.300 actuacions de manteniment i renovació. El gruix d’aquestes està relacionat amb encreuaments semaforitzats, millora de la senyalització, voreres, parcs i jardins, fonts, pavimentació, enllumenat i amb clavegueres. Sobre aquest últim àmbit, tindrà lloc una important renovació i millora de fins a 10 quilòmetres de clavegueram, que és una superfície equivalent a la longitud de tota l’avinguda Diagonal. Concretament, de les 100 actuacions en qüestió, 67 seran de rehabilitació i 33 d’obra nova.
A banda del manteniment, s’executaran també 36 actuacions de transformació integral en 26 barris als 10 districtes de la ciutat, com la plaça de Pablo Neruda, a la Sagrada Família, a l’interior d’illa de Clotilde Cerdà, al Fort Pienc, entre d’altres.
Collboni va treure pit de la inversió portada a terme en aquest mandat en el manteniment de l’espai públic: 435 milions d’euros, la suma de l’invertit en els tres mandats anteriors. "En el període 2011-2023 es van invertir 430 milions", va afirmar. L’alcalde també va presentar el balanç de l’any 2025, en què es van portar a terme més de 1.100 actuacions a 29 barris, entre les quals destaquen les de pavimentació, amb 220.00 metres quadrats d’asfalt renovat, 38.000 metres quadrats de voreres i 25 quilòmetres de reg.
També es van renovar 9.600 metres quadrats de verd en parcs i jardins i més de 1.100 elements urbans, com mobiliari i pilones. A part, les actuacions iniciades l’any passat permetran completar el soterrament d’11 quilòmetres de cablatge aeri i la retirada de 279 pals de fusta.
