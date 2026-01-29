Previsió meteorològica
El tren de borrasques que travessa Espanya desencadenarà més temporals marítims i vents huracanats a partir de divendres
Catalunya activa avisos per vent a diverses comarques davant la previsió de ratxes que podrien superar els 70 km/h
Última hora de la borrasca Kristin a Espanya, en directe: Províncies avui en alerta, avisos taronja d’Aemet i temporal de fred, pluja i neu
Valentina Raffio
Després del pas de les borrasques Joseph i Kristin, Espanya segueix sota l’impacte del tren de borrasques que travessa la península Ibèrica. Segons adverteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), en les pròximes hores s’espera l’arribada de nous fronts atlàntics que amenacen de desencadenar una nova tanda de temporals marítims al Mediterrani, Cantàbric i atlàntic gallec, així com vents huracanats i fortes pluges en bona part del territori peninsular a partir de divendres. Catalunya ha activat diversos avisos per vent entre divendres i diumenge davant la previsió de ratxes de més de 70 km/h. Les autoritats demanen extremar les precaucions a les zones afectades davant els riscos derivats del fort onatge i dels vents huracanats.
Els models apunten que a partir d’aquest divendres es produirà l’entrada de diversos fronts atlàntics. El fenomen donarà lloc a forts temporals marítims a bona part del Mediterrani, Cantàbric i litoral atlàntic gallec. A la costa de la Corunya i Pontevedra s’ha activat un avís de nivell vermell davant el risc d’onades que podrien arribar fins als 10 metres d’altura. Al litoral cantàbric hi ha diversos avisos de nivell taronja davant onades de vuit metres i vents de 70 km/h. A la costa mediterrània hi ha avisos en punts com l’Empordà, el llevant i el litoral andalús davant onades que podrien fins i tot superar els sis metres d’altura.
Vents de fins a 100 km/h
El tren de borrasques que s’acosta sobre la península Ibèrica també donarà lloc a vents huracanats en diversos punts del territori que, en alguns casos, podrien superar fins i tot els 100 km/h. A partir de divendres s’esperen ratxes de més de 70 km/h en bona part de la costa mediterrània, des de Tarragona fins a Almeria, passant València, Alacant i Múrcia. La situació anirà a més durant el cap de setmana, quan s’activaran desenes d’avisos de nivell groc i taronja per vent a Catalunya, l’Aragó, el País Valencià, Múrcia i Andalusia. Les ratxes més fortes s’esperen entre dissabte i diumenge.
A Catalunya, Meteocat ha activat diversos avisos per vent entre divendres i diumenge. Divendres al matí els avisos s’estenen entre el Baix Llobregat, el Penedès i l’Anoia. Dissabte, a més d’aquestes comarques, també estan en avís el Tarragonès i el Baix Camp. Alguns models apunten que els vents podrien superar el 70 km/h durant el cap de setmana. L’Agència Estatal de Meteorologia, per la seva banda, pronostica ratxes de fins a 100 km/h al litoral i prelitoral de Tarragona.
Els models indiquen que l’arribada d’aquests fronts també deixarà pluges en diversos punts de la Península i de les Balears tot i que, de moment, no s’esperen acumulacions significatives. El tren de borrasques podria donar lloc a una nova tanda de nevades entre divendres i dissabte en zones altes i de muntanya, sobretot al nord peninsular.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»