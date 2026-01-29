El càncer de pulmó ja mata més dones que el de mama
Nieves Salinas
Les previsions apunten que el càncer augmentarà tant en mortalitat com en incidència en els pròxims anys. De fet, a escala mundial, les previsions apunten que s’arribarà als 18,3 milions de defuncions el 2050, segons l’informe Les xifres del càncer a Espanya 2026. A Espanya, s’estima que les morts per càncer passaran de 115.000 el 2022 a més de 180.000 el 2050.
L’INE va publicar les dades de mortalitat del 2024 a Espanya, amb 436.118 defuncions, xifra similar a la del 2023. Per segon any consecutiu, els tumors són la primera causa de mort a Espanya (115.578 morts), per davant de les malalties del sistema circulatori (113.620 morts). Les dades confirmen la tendència dels últims anys, amb un ascens progressiu de morts per càncer, que ha duplicat els valors des de 1980, i un descens gradual de defuncions per malalties del sistema circulatori.
Pel que fa als homes, els tumors van continuar sent la principal causa de mortalitat a Espanya el 2024 (67.790), per davant de les malalties cardiovasculars (54.257) i respiratòries (26.760). No obstant, en les dones, les malalties cardiovasculars es mantenen com el primer motiu de mort (59.363), seguides dels tumors (47.788) i les malalties respiratòries (23.372).
Causes més freqüents
Entre les morts per tumors, les causes més freqüents el 2024 a Espanya, com en anys anteriors, van ser els càncers de pulmó, còlon, pàncrees, mama i pròstata. Entre els homes, de nou el de pulmó és amb diferència el responsable de més morts (16.606), seguit dels de pròstata (5.967), còlon (5.913), pàncrees (4.302). I en les dones, el de pulmó (6.691) supera per primera vegada el càncer de mama (6.563) com a tumor responsable d’una mortalitat més elevada, seguit, a més distància, pels de còlon (4.538) i pàncrees (4.090).
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any