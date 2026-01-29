COOPERACIÓ
Collboni preveu viatjar a Palestina abans de l’estiu per presentar el Districte 11
Judith Cutrona
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té previst viatjar a Palestina abans de l’estiu per presentar la iniciativa Districte 11, Ciutats Palestines, impulsada des de la capital catalana amb l’objectiu de reforçar la cooperació i la solidaritat amb els territoris afectats per la guerra de Gaza. Aquest seria el seu segon intent de desplaçar-se a la zona, després que el viatge previst l’agost passat es veiés frustrat pel veto d’Israel, que li va impedir l’entrada en l’últim moment.
El primer regidor barceloní va anunciar la seva intenció de reprendre el viatge durant la seva participació en la recepció institucional als artistes que participaran en el concert benèfic Act X Palestine, que se celebrarà avui al Palau Sant Jordi. Collboni va explicar que ha tornat a rebre la invitació dels alcaldes de les ciutats palestines que ja tenia previst visitar fa uns mesos, i que vol aprofitar l’ocasió per presentar allà de manera presencial el Districte 11. La seva intenció és fer-ho "com a mínim" abans de l’estiu. "Espero que sigui possible", va afirmar.
Anunci a Amman
Tot i que no va poder anar a Betlem, Ramal·lah i Jerusalem, sí que va poder viatjar a Jordània, on va visitar els magatzems que l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins al Pròxim Orient (UNRWA, per les seves sigles en anglès) té a prop de la capital Amman. Va ser des d’aquí on va anunciar la creació del Districte 11, un districte simbòlic més de la ciutat, amb la seva pròpia estructura administrativa i gerencial, que s’afegeix als 10 districtes oficials amb que ja compta Barcelona.
Durant la seva intervenció ahir, Collboni va condemnar "de manera molt clara i rotunda" l’atac de l’Exèrcit israelià contra instal·lacions de la UNRWA a Jerusalem Est i va expressar el suport institucional de l’Ajuntament de Barcelona a l’agència de les Nacions Unides i als seus treballadors, reivindicant la "tasca immensa" que realitza.
