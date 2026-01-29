Educació
Creixen els titulats d’ESO amb assignatures suspeses
Més de 16.100 estudiants catalans van acabar l’ensenyament obligatori en el curs 2023-24 deixant-se matèries sense aprovar
Helena López
Des de l’entrada en vigor de la nova llei d’educació, la Lomloe, el curs 2021-22, que permet a l’equip docent consensuar que l’alumnat es graduï al marge del nombre de matèries suspeses, la suma d’alumnes catalans de 4t d’ESO que es promocionen malgrat tenir assignatures no superades ha crescut, i passa de 14.196 a 16.138 alumnes en només tres anys (les últimes xifres recopilades són del curs 2023-24), un 13,8% més. Aquesta tendència a l’alça no és uniforme al conjunt de Catalunya i es mostra més accentuada a les zones més poblades.
Barcelona és on hi ha més graduats amb matèries penjades i amb un creixement absolut més gran, i passa de 8.164 a 9.193 alumnes. La segueix Girona, on també es va passar de 1.763 a 2.107 alumnes en el mateix període. Lleida mostra un altre dels increments més notables, i passa de 585 a 829 alumnes en aquesta circumstància, mentre que la Catalunya central va créixer de 708 a 886 alumnes. També es dona una pujada gradual al Camp de Tarragona, que arriba fins als 1.330 en l’últim curs registrat.
Són dades ofertes pel Departament d’Educació i Formació Professional a El PERIÓDICO que corregeixen la seva pròpia resposta parlamentària a una pregunta de Junts, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, en el qual s’apunten xifres bastant més elevades "per error".
La qüestió preocupa el professorat, que moltes vegades sent que, sense buscar-ho, està enganyant l’alumnat i les famílies, donant-los un títol malgrat no haver adquirit els coneixements mínims. Els docents adverteixen que el creixent nombre de singularitats en forma de plans individualitzats a l’aula fa molt difícil no graduar-se, malgrat que no aconsegueixin les competències esperables, "cosa que es converteix en una perillosa sensació d’estar preparat que és fictícia", apunta el professor Miquel Carceller.
Aquesta situació, segons el professorat, fa que augmenti el nombre d’abandonaments en el batxillerat perquè els alumnes no poden seguir el ritme. D’altra banda, tenir el títol tanca a l’alumnat la porta a formacions com els programes de formació i inserció (PFI), pensats per a persones sense graduar.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any