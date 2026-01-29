Cura de la gent gran
Catalunya necessitarà 80.000 places i 26.000 professionals més per atendre en 10 anys el repte de la dependència
L’Associació catalana de Recursos Residencials per a gent gran reclama un «pacte de país» que incrementi la inversió en dependència del 0,9% al 2% per atendre les necessitats futures
Patricia Martín
L’hivern demogràfic que viu la societat espanyola, una de les més longeves del món, provocarà que en 25 anys el nombre de majors de 80 anys es dobli a Catalunya, al passar d’una estimació de 497.000 el 2026 a gairebé un milió el 2050, amb l’arribada completa de la generació del ‘baby boom’ a l’anomenada tercera edat. I, com que el previsible és que el gruix d’aquestes persones necessiti ajuda i cures, és necessari crear 80.000 noves places en residències i contractar 26.000 professionals més abans del 2035, segons alerta l’Associació catalana de Recursos Residencials (ACRA), que ha presentat aquest dimecres un estudi socioeconòmic sobre la situació del sistema de dependència a Espanya, amb les previsions clau per al futur.
L’estudi indica que el sistema actual «ja mostra signes de saturació», ja que hi ha tanta falta de professionals i places que el temps mitjà a Catalunya per resoldre una sol·licitud de dependència és de 275 dies i la llista d’espera per accedir a una prestació individual supera les 38.000 persones, la més alta de tot l’Estat.
El motiu d’aquests dèficits, segons ha denunciat la presidenta de l’ACRA, Cinta Pascual, en la presentació de l’informe, és l’històric «infrafinançament del sistema», ja que Espanya només destina el 0,9% del PIB a l’atenció de dependents, molt per sota de països com Suècia, Alemanya o els Països Baixos. Per pal·liar la situació, l’ACRA sol·licita un «pacte de país» que impliqui arribar al 2% del PIB a fi de garantir una cobertura adequada i sostenible.
«Sense un increment significatiu del finançament, el sistema no podrà fer front a les necessitats creixents de la població de gent gran amb dependència. Estem davant d’un risc real d’enfonsament de l’Estat del benestar», ha advertit Pascual, que ha demanat a les administracions que situïn l’atenció en la dependència com una prioritat estratègica.
Les cobertures
L’estudi indica que Catalunya té 63.213 places en residències de gent gran i 20.177 en centres de dia. La taxa de cobertura per cada 100 persones majors de 80 anys és de 13,19, per sota de la mitjana europea, que se situa en 16,3 places.
Així mateix, el sistema d’ajuda a domicili atén 67.316 persones, és a dir, el 4,3% dels majors de 65 anys, un percentatge inferior a l’estàndard europeu, que se situa en el 10%. A més, la mitjana són 13 hores d’ajuda al mes, per sota de la cobertura que ofereixen altres comunitats autònomes. L’informe denuncia, a més, que les tarifes de finançament de les places residencials «dificulten la millora de les condicions laborals i la contractació» de més professionals.
Aquest estudi se suma a un altre publicat pel Ministeri de Drets Socials el març passat i que adverteix que a tot Espanya el sistema de dependència, per mantenir la cobertura actual requerirà 751.000 treballadors, cosa que suposa que se n’hauran d’incorporar 626.400 d’aquí al 2030. Aquest increment implica augmentar un 53% el nombre d’empleats en els pròxims cinc anys, ja que al tancament del 2024 hi havia 489.900 cuidadores professionals en el sistema.
No obstant, si es volen augmentar les cures a casa, tal com marca el nou model de cures aprovat pel Govern i les autonomies, es requeririen molts més professionals: 639.000 més, un 131% més.
