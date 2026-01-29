El dipòsit del Fitó va encobrir abocaments tòxics en camps
El Seprona va vigilar i va seguir camions que tiraven restes tòxiques i contaminants en un terreny agrícola pròxim a la carretera C-17.
Jordi Ribalaygue
L’atestat de la Guàrdia Civil sobre les presumptes irregularitats a l’abocador del Fitó, a Seva (Osona), plasma que el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) va trobar que el dipòsit va registrar factures per runa suposadament rebuda que els agents van assegurar que no es traslladava a l’abocador. ¿On anaven tots aquests rebutjos? L’informe assenyala que "a diverses obres porten els residus de terres contaminades a terrenys agrícoles". Els investigadors creuen que aquests possibles abocaments incontrolats d’escombraries s’encobrien "simulant que els portaven a l’abocador del Fitó".
Els agents del Seprona van comprovar que les restes d’una obra en un carrer de Mollet del Vallès que, segons el dictamen, es va certificar que havien ingressat a l’abocador es van desviar a una parcel·la on es van llançar presumptament sense control. L’atestat revela que, per part de la unitat de medi ambient de la Guàrdia Civil, "es van efectuar seguiments a camions i es va documentar que els residus de terres es portaven a un terreny agrícola pròxim a la carretera C-17".
L’operació es va muntar en dos dies de l’abril del 2024, en els quals "es va establir vigilància a l’abocador per localitzar els camions que justifiquen falsament la seva entrada per falsificar posteriorment les documentacions i certificacions", revela l’informe. Amb aquestes observacions es va descobrir que part dels rebutjos es destinaven a un camp sense llicència per enterrar residus.
Compost nociu
Durant el dispositiu, van prendre mostres de terra de la parcel·la i es van examinar en un laboratori de toxicologia. "Es va dur a terme inspecció a l’obra i es van sol·licitar els expedients dels estudis dels terrenys, en els quals indicaven índexs alts en hidrocarburs i crom VI". Aquest últim compost es classifica com a altament tòxic. En una trucada interceptada per la Guàrdia Civil, diu l’informe, responsables de l’abocador van comentar que un encarregat de l’empresa Gil Collado Excavaciones havia reclamat que li certifiquessin l’entrega d’unes terres de l’obra de Mollet. Van calcular que serien unes 1.800 tones que es cobrarien a 2,50 euros cada una. El dictamen afegeix que en les converses es preveia modificar les anàlisis dels rebutjos, "suposadament barrejant els residus amb sauló, i fer noves analítiques perquè poguessin entrar a l’abocador del Fitó".
A part, el Seprona ha identificat un presumpte frau per esquivar el cànon de la Generalitat per terres que suposadament eren enviades a l’abocador.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any