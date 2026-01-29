Obrirà aquest any
La Fundació Pasqual Maragall crea una unitat d’Alzheimer a l’Hospital del Mar per prevenir la malaltia en pacients sense símptomes: «És una cosa visionària»
El projecte, «encara embrionari», proposa un nou enfocament que passarà per examinar persones sanes amb factors de risc com pèrdua d’audició i visió, insomni o aïllament social
Beatriz Pérez
La Fundació Pasqual Maragall crearà una unitat específica d’Alzheimer dins de l’Hospital del Mar de Barcelona per tractar de forma preventiva pacients sense símptomes. Es tracta d’un projecte encara «embrionari» – segons fonts de les dues entitats – per al qual encara no hi ha data d’arrencada (si bé s’espera que sigui al llarg d’aquest 2026) i compta amb un enfocament molt nou que consistirà aanticipar-se a una malaltia per a la qual, en el dia d’avui, encara no hi ha cura.
Aquesta unitat estarà dedicada a la «salut cerebral», com explica a EL PERIÓDICO el cap del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar, Pablo Villoslada. «¿Què vol dir salut cerebral? Significa no esperar que el pacient sigui diagnosticat d’Alzheimer, quan ja és molt tard. Significa anar abans. I això implica anar a buscar la gent sana, sense símptomes. Veure si estan covant-lo i fer alguna cosa per intentar frenar-lo», explica Villoslada. «Això és el que volen fer la Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center [el centre d’investigació de la fundació]: crear una unitat on es coordini tot això, és a dir, prevenció i tractament d’Alzheimer», afegeix aquest neuròleg.
Segons Villoslada, per aconseguir aquest objectiu cal «buscar gent» i és allà on la Fundació Pasqual Maragall pot «ajudar», accedint a la població de la zona que correspon a l’Hospital del Mar. ¿Aquests programes de prevenció seran amb fàrmacs o sense fàrmacs? «Hi ha les dues possibilitats. Hi ha moltes coses relacionades amb l’estil de vida que poden fer que l’Alzheimer es retardi», assegura Villoslada. En aquesta unitat, a més de prevenir, es tractarà també els pacients que ja han rebut el diagnòstic.
«És un repte, una cosa molt visionària. L’enfocament és buscar la manera en què, des d’aquest hospital, podrem accedir a tota la població per prevenir l’Alzheimer amb accions concretes», defensa aquest neuròleg. ¿Quines accions? Segons ell, s’han descrit 14 estils de vida molt coneguts per prevenir aquesta i moltes altres malalties. «Però n’hi ha alguns que m’interessen especialment i que la gent no té gaire en compte: la pèrdua d’audició, la pèrdua de visió, l’insomni i l’aïllament social. Són quatre factors de risc de l’Alzheimer», explica aquest neuròleg. Posar el focus en aspectes com aquests, per exemple, podria prevenir la malaltia en algunes persones. I és a elles a les quals es vol arribar.
Però, a més, hi ha fàrmacs que poden «predisposar» a l’Alzheimer. «Abusar de benzodiazepines, del Valium, redueix el nivell cognitiu i, si estàs covant Alzheimer, estaràs més confús, cosa que no ajuda. I Espanya –adverteix– és el principal consumidor de benzodiazepines del món».
Biomarcadors de sang
Villoslada assenyala que, en els últims anys, hi ha hagut una «revolució» amb un biomarcador en sang a partir d’una simple anàlisi. Hospitals com el Mar, el Clínic o Sant Pau l’utilitzen ja des de l’any passat. «És un canvi complet perquè, amb una anàlisi de sang, en una setmana en tens el resultat. Si el biomarcadora surt baix, deixes el pacient tranquil. Però si surt alt, sabem que el pacient té la malaltia, tingui símptomes o no», explica aquest neuròleg. De moment, aquest biomarcador només s’està utilitzant en pacients amb símptomes.
Villoslada espera que, d’aquí a finals d’any, l’Hospital del Mar tingui ja «dissenyats» els espais físics d’aquesta futura unitat d’Alzheimer. «De moment també estem discutint com fer les intervencions que portarem a terme», conclou.
