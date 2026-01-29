Avui a Barcelona
Cues al consolat del Pakistan a Barcelona pel certificat d’antecedents penals per a la regularització
Aquest document, imprescindible per obtenir els papers, és l’únic que s’ha de tramitar a l’Administració del país d’origen
Uns 150.000 migrants podrien beneficiar-se de la regularització extraordinària a Catalunya: «Ens dona molta esperança»
Sis claus de la regularització de 500.000 immigrants: beneficiaris i requisits
Pau Lizana Manuel
Uns 150.000 immigrants residents a Catalunya podran acollir-se a la regularització extraordinària aprovada pel Govern. Per a això, quan facin la sol·licitud, han de presentar diversa documentació. Un dels documents essencials és un certificat que acrediti que no tenen antecedents penals. En el cas de la comunitat pakistanesa, aquest document l’ha d’emetre el seu consolat. El Consolat General del Pakistan a Barcelona s’ha despertat aquest dijous amb llarguíssimes cues de ciutadans que esperaven aconseguir aquest paper, alguns des de les 02.00 de la matinada.
Les persones que s’acostaven a mig matí a la legació somreien amb resignació mentre s’adonaven que haurien d’esperar hores per poder realitzar els tràmits. La vorera de l’avinguda de Sarrià, a l’altura del carrer del Comte Borrell, estava plena de compatriotes en una cua que s’allargava fàcilment uns 300 metres i que ha obligat a desplegar almenys dos cotxes i dos furgons dels Mossos d’Esquadra i diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que controlaven el trànsit i asseguraven que no s’ocupés la calçada de l’avinguda.
Tots els concentrats allà, com l’Afaq ,s’han amuntegat a les portes de l’edifici per posar ja en marxa l’únic tràmit burocràtic en el qual es necessita l’Administració del país d’origen per acollir-se a la regularització aprovada pel Govern aquest dimarts: el certificat d’antecedents penals. L’Afaq explica que aquest mateix dimecres, l’ambaixada del Pakistan a Espanya va posar a disposició dels seus ciutadans un document que havien d’omplir per apoderar els familiars que encara resideixen al país asiàtic i que puguin enviar des d’allà el document que demostra que no tenen antecedents penals. «Les coses al Pakistan funcionen molt lentament, per això hem vingut ja tots», explica l’Afaq, envoltat per alguns dels seus compatriotes.
Aquest jove fa un any i quatre mesos que és a Espanya, i malgrat que és des de les 7 del matí en aquest punt de l’Eixample, no perd el somriure. «La vida sense papers és molt difícil, estem molt contents», celebra mentre assenteixen altres dels que esperen a la fila.
Més tranquil està l’Adil, que surt de l’oficina del consolat amb el document ja amb el segell verd que certifica la seva validesa per part de les autoritats pakistaneses. Ha autoritzat el seu pare perquè aporti els documents que siguin necessaris al districte pakistanès on viu. «Soc aquí més o menys des de les vuit del matí, he tingut sort», celebra aquest home que ronda els 40 anys.
Una vegada tinguin el desitjat paper amb el segell verd, tots hauran de tenir paciència. No es preveu que el termini per sol·licitar la regularització s’obri fins a principis d’abril. I des d’aleshores, tindran fins al 30 de juny per aportar aquest certificat penal i alguna prova que certifiqui la seva residència a Espanya des de fa almenys cinc mesos.
Més tranquil·litat hi havia a les legacions de Veneçuela o Colòmbia, potser perquè la burocràcia en aquests països és més àgil que al Pakistan, com apuntaven els pakistanesos que esperaven a les portes del seu consolat, o perquè expliquen que tenen temps fins a l’abril, data prevista perquè s’obri el termini de sol·licituds.
