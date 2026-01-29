Campanya d’un any
L’aliança d’Uber i el Barça arriba al carrer amb taxis vinil·lats
En una acció promocional provocativa, la multinacional abona 300 euros mensuals als conductors que llueixin dos grans adhesius, en plena batalla per la nova llei de VTC.
«Sé que m’arrisco al boicot, però em dona de menjar», assegura un taxista
Meritxell M. Pauné
La multinacional Uber, la principal operadora de VTC urbanes a Barcelona, ha tornat a llançar una acció promocional provocativa aquesta setmana, en la recta final de la tramitació de la nova llei de VTC. Un primer grup de taxis voluntaris llueixen un vinil a les seves portes davanteres que publicita l’aliança d’Uber i el FC Barcelona. El principal sindicat de taxistes, Élite Taxi, es va oposar ferotgement al patrocini blaugrana quan es va anunciar a l’octubre i ha mirat de dissuadir el club de l’acord. Fonts d’Uber van avançar a aquest diari que inicia la campanya de màrqueting amb "una desena" de taxis i van afirmar que "molts més hi han mostrat interès", per la qual cosa esperen poder ampliar els participants en les pròximes setmanes.
"Cada taxista rep 300 euros al mes per portar els logos d’Uber i el FC Barcelona, i la campanya dura tot un any, així que pot percebre fins a 3.600 euros", assegura la companyia. Si el taxista canvia d’opinió, pot interrompre quan vulgui l’acord i treure’s ell mateix els adhesius.
Es tracta de conductors que ja compaginen el servei clàssic –la sol·licitud de viatge a mà alçada al carrer– amb peticions de trajectes a través de l’aplicació d’Uber. Davant de la limitació legal a Catalunya per ampliar la flota, les grans companyies de VTC han optat per fitxar taxistes reglats com a proveïdors.
EL PERIÓDICO ha conversat amb un d’aquests primers taxistes vinil·lats, Edgar Rodríguez, que tot just va col·locar la publicitat al seu vehicle dimarts passat a la tarda. Va debutar en el taxi fa ara dos anys, quan li va comprar la llicència al seu sogre. Té 34 anys i és de Barcelona. "Quan vaig veure la campanya no m’ho vaig pensar dues vegades... Potser pensen que em venc per molt poc, però per a mi 300 euros al mes significa tenir coberta la quota d’autònom", assenyala.
Des que es va estrenar com a taxista està adherit a l’aplicació intermediària Free Now, "per seguretat" al treballar sempre de nit, argumenta. Al juliol va fer el pas a Uber i es mostra satisfet. "Alguns taxistes ho consideren competència deslleial, per a mi és el contrari: no només m’ajuda a fer més carreres, sinó que perdo menys diners en viatges en buit", diu. "No es tracta d’avarícia, almenys en el meu cas, sinó de qualitat de vida, perquè si ja he facturat prou puc acabar la jornada abans i estar més amb la meva família o puc descansar unes hores quan tinc migranya", explica.
L’algoritme d’Uber el convenç més que el de Free Now –"no em fa fer tantes voltes entre un destí i la següent recollida"– i sens dubte molt més que l’app pública Picmi. "Si funcionés bé, potser no tindríem aquests debats. L’he utilitzat sis o set vegades i en totes, a l’arribar al lloc, no hi havia ningú esperant taxi, almenys amb les plataformes cobres alguna cosa si el client et deixa tirat", retreu.
És molt conscient que el vinil el pot exposar a boicots de companys contraris a l’entrada d’Uber al mercat: "Una taxista a qui li posaven el vinil alhora que a mi m’ha explicat que taxistes contraris a les VTC li han punxat les rodes i l’han apedregat per treballar amb Uber". Si li passa a ell, l’assegurança li cobriria la reparació però quedaria privat de treballar durant un o diversos dies: "Sé que m’arrisco, però em dona de menjar". La violència, reflexiona, també és un perjudici col·lectiu: "Si un client veu com un taxista agredeix un altre per utilitzar Uber, al final el que aconseguirem és que aquest viatger mai més vulgui pujar a un taxi i passi a utilitzar només VTC".
La meitat de la flota
Uber assegura que actualment "més de 2.000 taxistes" treballen amb la companyia a Barcelona, després de la incorporació a la plataforma de més de 700 nous taxis en els últims 10 mesos". Segons dades oficials de l’Institut Metropolità del Taxi, el novembre del 2025 hi havia 1.684 taxis adherits a Uber, tal com va avançar aquest diari. Aproximadament la meitat de la flota de l’àrea de Barcelona col·labora amb alguna app, majoritàriament Free Now i Uber.
El portaveu d’Élite Taxi, Tito Álvarez, defensava en una entrevista en aquest diari al desembre que el patrocini d’Uber "és un mal negoci" per al FC Barcelona. Va considerar que l’aportació de tres milions d’euros en tres anys no compensa el "dany reputacional" i confiava que, "com a mínim, no renovi l’any vinent". A la tardor, Manel del Río, CEO de l’entitat blaugrana, va admetre que "els acords de patrocini són complexos i de vegades hi pot haver tensió", però va remarcar el seu "orgull" per un acord que és "molt important per al club".
