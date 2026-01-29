Meteorologia
Madrid recupera la normalitat després del pas de la borrasca Kristin
El temporal de neu va provocar talls de carreteres i embussos i va obligar a suspendre classes a la capital. També va deixar estampes caòtiques a Torrelodones, Las Matas o Navacerrada.
Ratxes de vent de fins a 156 km/h van sacsejar la localitat de Villena, a Alacant
Pablo Tello
El que semblaven uns flocs inofensius a primera hora del matí es va acabar convertint en una de les nevades més intenses des d’inicis de l’hivern a la Comunitat de Madrid. La borrasca Kristin va deixar estampes caòtiques en municipis de tot el territori, com Torrelodones, Las Matas o Navacerrada. La carretera A-6 es va mantenir tallada i intransitable des d’El Plantío (Madrid) fins a les províncies d’Àvila o Segòvia durant gran part del matí.
A primera hora de la tarda, la DGT va desactivar el nivell negre que havia establert al matí a l’A-6 al seu pas per Madrid, que fins en aquell moment només es mantenia en sentit sortida, al quilòmetre nou. La via amb més perill després era l’M-104, a Colmenar Viejo, que va entrar en el nivell negre, per la qual cosa s’hi va prohibir el pas de tota mena de vehicles.
La capital no va registrar incidències significatives després del pas de la borrasca Kristin en forma de neu més enllà de la caiguda d’un arbre a l’M-30 a l’altura de l’avinguda de San Luis, al barri d’Hortaleza, més caigudes per voreres relliscoses i cops de vehicles, habituals en dies de pluja. S’esperava que els efectes del temporal desapareguessin en les hores posteriors a la Comunitat de Madrid. Malgrat que al final del matí el temporal començava a remetre en algunes parts de la capital, es va mantenir la recomanació d’extremar precaucions en diverses carreteres. Adif, per la seva banda, informava de retards en les línies de Rodalies Madrid C8 i C10 a causa d’una incidència que afectava la senyalització entre Las Matas i Torrelodones, provocada per condicions meteorològiques adverses. També interromput, el servei entre Cercedilla i Segòvia, col·lapsat per l’acumulació de neu.
Segons va comunicar Madrid112, es van atendre entre les 6.00 i les 11.00 hores un total de 1.549 trucades relacionades amb la nevada, que van derivar en 193 expedients d’emergències, cap d’aquestes greu. Es van activar 31 dotacions de BomberosCM i BrigadasForestalesCM per atendre incidències.
Després del tancament d’algunes escoles i instituts a primera hora del matí i de l’advertència de la Conselleria d’Educació, Ciència i Universitats, diverses universitats madrilenyes van decidir extremar les precaucions i cancel·lar totalment o parcialment les seves classes al llarg del dia. Entre d’altres, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carles III, que advertia els seus estudiants a través del correu electrònic i els seus comptes oficials a les xarxes socials, i la Universitat Politècnica de Madrid, que suspenia els actes que tenia previstos per ahir.
Seguint els passos del parc d’El Retiro, que va tancar dimarts a causa de les fortes ratxes de vent, vuit parcs més, com el del Capricho, van prohibir l’accés durant la jornada. També 30 línies d’EMT es van veure afectades. Més de 5.600 van treballar en els diferents punts de Madrid per pal·liar el temporal, especialment a les zones més complicades: Fuencarral-El Pardo, Hortaleza i Moncloa.
A Andalusia
La borrasca Kristin també va arribar a la província de Màlaga amb forts vents i pluges, que van ocasionar problemes que es van unir als de dimarts, amb la borrasca Joseph. Dos temporals tan seguits que amb prou feines es va notar la diferència entre tots dos, però que van portar nombrosos problemes, amb els arbres com a protagonistes dels seus efectes, amb ratxes de 90 quilòmetres per hora, informa Miguel Ferrary. En altres zones d’Andalusia, es van registrar també ràfegues similars de vent que al costat de la pluja i la neu van provocar el tancament d’una vintena de carreteres en diferents municipis, especialment a Cadis, Sevilla i Granada, informa Antonio Muñoz.
Kristin va colpejar també amb força la província d’Alacant amb ratxes molt fortes de vent que a Villena van arribar als 156 km/h, a Alcoi, als 134 km/h i, a Xixona, al 130 km/h, informa Jose A. Rico.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any