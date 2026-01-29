Manresa Il·lumina, una aposta per l’energia renovable compartida
La iniciativa, reconeguda amb el segon Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, reuneix 36 empreses en un nou model industrial més sostenible
Manresa Il·lumina és una iniciativa impulsada per l’Associació d’Empresaris de Bufalvent que agrupa 36 empreses de Manresa amb un objectiu comú: produir i consumir la seva pròpia energia renovable de forma compartida. El projecte ha sigut reconegut amb el segon Premi BBVA a la Sostenibilitat Empresarial, uns guardons impulsats per BBVA i El Periódico que distingeixen iniciatives compromeses amb un model econòmic més verd i inclusiu. Aquesta comunitat energètica va néixer el 2021, després de constatar-se que les teulades del polígon industrial de Bufalvent podien generar tanta energia com la que consumien les seves empreses. Davant l’encariment de l’energia i amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa, es va definir el model que va permetre constituir la Comunitat Energètica Empresarial Manresa Il·lumina.
«Generem i consumim energia de forma conjunta; l’energia produïda es reparteix per coeficients segons la potència instal·lada i el perfil de consum de cada empresa», explica Bernat Ladrón de Guevara, president de la comunitat energètica. En total hi participen 36 empreses, amb 49 punts de consum i tres fórmules d’implicació: socis consumidors, socis generadors i socis generadors i consumidors.
Per fer-ho possible, s’han instal·lat deu cobertes solars amb una potència total d’1 MWp. «Això permet cobrir aproximadament un 30% del consum elèctric de les empreses participants i evitar unes 200 tones d’emissions de CO2 a l’any», assenyala el tècnic del projecte, Josep Rosell. El model busca maximitzar l’ús d’energia renovable i aportar estalvi i estabilitat econòmica davant les fluctuacions del mercat elèctric.
Un dels pilars del projecte és el seu model de governança. «Manresa Il·lumina es basa en un model participatiu, transparent i democràtic, sustentat en el principi de vot igualitari», explica Montserrat Ambrós, secretària del consell rector. Les decisions estratègiques s’adopten en l’assemblea general, mentre que la gestió diària recau en els òrgans de govern i els serveis tècnics.
Més enllà de les dades, el projecte ha reforçat els vincles entre les empreses locals. Marc Vidal, CEO de Vidaltech, una de les companyies sòcies, destaca que Manresa Il·lumina «demostra que la col·laboració entre empreses no només és possible, sinó imprescindible per afrontar el repte real de la descarbonització industrial».
Amb una segona fase ja en marxa per duplicar socis i potència instal·lada, Manresa Il·lumina es consolida com un projecte de referència que converteix l’energia en un actiu compartit i el teixit industrial en motor de la transició energètica.
