Pla per fiscalitzar els malfactors
Una app dels Mossos permet controlar els 4.500 delinqüents més actius
L’aplicació CercAut, ja operativa, ajuda a establir una llista dels criminals més persistents. Alguns multireincidents canvien de població dins de l’àrea metropolitana per escapar-se de la pressió policial
Els 12 delinqüents amb més arrestos a Catalunya son lladres i sumen 307 detencions en sis mesos
Germán González
La dotzena d’operacions del pla Kanpai dels Mossos d’Esquadra contra la multireincidència a Catalunya realitzades fins ara han permès incrementar la pressió sobre els multireincidents perquè deixin d’actuar en carrers i transports públics. Així mateix, s’estan intensificant les investigacions obertes perquè aquests delinqüents entrin a la presó. Aquests dispositius policials han permès als Mossos recollir molta informació sobre aquests individus, de manera que tenen localitzats els 4.500 delinqüents més actius a Catalunya i amb un risc més alt de persistència.
Per gestionar tota aquesta informació i sistematitzar el control dels delinqüents més actius, els Mossos han creat l’aplicació CercAut, ja operativa i que permet un seguiment d’aquests multireincidents. S‘hi bolquen dades sobre els delictes comesos i es generen indicadors com l’índex d’activitat delictiva de cada sospitós més actiu durant períodes de temps concrets. També es creen classificacions com la tipologia dels robatoris i furts, si són amb violència, amb força o a la distracció i paràmetres de si es produeixen al carrer, en una botiga o en un habitatge.
El sergent Xavier Alcoceba, cap adjunt de l’Àrea Tècnica d’Investigació Criminal de Mossos, explica a EL PERIÓDICO que l’aplicació s’adapta a la realitat de cada territori i per tant permet establir paràmetres d’actuació específics, com dispositius policials en zones concretes o en el transport públic, per combatre la multireincidència. Alcobeba remarca que tot i que la casuística pot ser diferent en cada municipi genera la mateixa sensació d’inseguretat en la ciutadania. "Aquesta eina d’intel·ligència policial permet sistematitzar un model de treball per a tot el territori i així establir objectius operatius", remarca el sergent.
Per a la policia, un delinqüent persistent és aquell que acumula recentment i en un període determinat dos o més detencions per delictes relacionats amb la multireincidència, com robatoris o furts, entre d’altres. Dels 4.500 identificats a partir del pla Kanpai a tot Catalunya, un 78% es concentren a l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta nova redefinició dels delinqüents més actius permet establir quin tipus de criminalitat afecta més a qualsevol territori català i identificar els principals sospitosos i on actuen.
Aquesta llista dels delinqüents més persistents a Catalunya s’elabora a partir de dades objectives. La informació la utilitzen les unitats d’investigació dels Mossos per fer un seguiment d’aquests sospitosos, saber com operen o el seu àmbit d’actuació o si es mouen a una altra població. El cap de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Barcelona, l’inspector Lisard Hidalgo, remarca que qualsevol novetat s’incorpora a la fitxa del delinqüent per saber on ubicar-lo, si és violent o el tipus de delicte que comet.
Ordres d’allunyament
"No esperem que cometi el delicte, intentem ser previsors per treure’l al més aviat possible del carrer", assenyala Hidalgo. Per això, una de les coses que fan els investigadors és esbrinar si els sospitosos tenen ordres judicials pendents. Si les tenen, estaran pendents per quan aquests cometin nous delictes traslladar tota la informació al jutjat. La policia també busca proves contra aquests lladres perquè els magistrats emetin ordres d’allunyament dels llocs on roben o furten, com transport públic, aparcaments o eixos comercials. Hidalgo remarca que és més fàcil aplicar aquestes mesures en sentències que de manera preventiva. En el cas de delinqüents persistents estrangers, els Mossos indaguen si tenen obert algun expedient d’expulsió de territori nacional. Aquí col·laboren amb la Policia Nacional per iniciar els tràmits per iniciar la deportació.
Després de gairebé un any d’aplicació del pla Kanpai, els Mossos no han constatat una alta mobilitat dels delinqüents persistents d’una regió policial a una altra, sinó entre municipis pròxims. La policia ha descobert casos molt concrets. Per exemple, dels 401 reincidents que els Mossos tenen localitzats a Girona, 60 van delinquir en altres regions policials catalanes i, d’aquests, 32 a la ciutat de Barcelona. La policia ha analitzat la trajectòria d’aquests 32 criminals de manera individual i conclouen que "només en tres dels casos es podria afirmar que eren actius a Barcelona i, després de l’entrada en acció del pla Kanpai, haver-se traslladat a Girona", segons la Direcció General de la Policia.
Els investigadors destaquen que no hi ha desplaçament de criminals pel Kanpai i que únicament han descobert que canvien de zona d’actuació a un altre municipi o a l’aeroport. L’inspector Hidalgo recorda que els delinqüents troben a ciutats grans, com Barcelona i l’àrea metropolitana, oportunitats per cometre els seus robatoris, desfer-se d’aquests objectes i passar desapercebuts, o sigui que és complicat que canviïn de zona.
En aquest sentit, els Mossos han intensificat els últims mesos les seves actuacions contra les xarxes de receptació que hi ha a Barcelona, principalment les que compren telèfons mòbils, que és l’objecte que més es roba. La policia disposa de diverses eines per localitzar aquests terminals, com el sistema Autolic, que permet fer un seguiment i establir els punts clandestins de compravenda de mòbils per al mercat negre, explica l’inspector, que apunta que aquesta aplicació també ajuda a combatre la multireincidència.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»