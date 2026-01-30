Litoral marítim
BCN apuja els preus màxims als quioscos de platja
Parcs i Jardins redueix a sis els productes sota control i posa límits. Ara, una copa de cervesa no pot costar més de 5,5 euros i un cafè, no més de 2,75.
Patricia Castán
¿Quant està disposat a pagar un ciutadà per prendre una cervesa en un xiringuito de platja a Barcelona? Aquest petit plaer estival s’ha convertit en un luxe en els últims anys, perquè les milionàries concessions que abonen aquests negocis han desembocat en uns preus igualment disparats per al consumidor final. La novetat és que l’últim concurs municipal per renovar les adjudicacions estrena "preus màxims autoritzats" a partir de la temporada 2026. Una copa de cervesa (33 cl) costarà un límit de 5,5 euros, igual com un refresc, mentre que per una aigua s’abonaran fins a 2,75 euros, el mateix que per un cafè sol.
L’anterior llista de preus, que encara es va aplicar amb les concessions atorgades el 2022 (comprenien fins a l’estiu del 2025), no es modificava des de temporades enrere i els seus imports estaven molt per sota. Tot i que a la pràctica s’incomplien, en ocasions derivaven en sancions. La llista era molt més llarga i incloïa varietat d’entrepans i begudes. Per exemple, un entrepà amb refresc havia de costar un límit de 5,5 euros; un de calent (havent d’haver-hi almenys cinc opcions), 6 euros; una aigua petita podia costar fins a 1,5 euros, davant els 2,5 d’una de litre.
Durant anys, els operadors s’havien queixat que era impossible que els sortissin els comptes a aquests preus. I de facto l’habitual era superar-los. Per això, després de nombroses queixes i entre les demandes aportades pel Gremi de Restauració la tardor passada per imposar uns imports més conformes a les actuals llicències dels xiringuitos i les seves despeses, Parcs i Jardins –l’àrea municipal que gestiona les platges– va actualitzar la llista de preus màxims de cara al concurs de noves adjudicacions que es va obrir a finals del 2025.
Sota control
D’aquesta manera, els operadors que aquest estiu liderin cada un dels 11 xiringuitos hauran d’acatar les tarifes establertes. La llista s’ha simplificat a sis articles de consum essencials. D’aquesta manera, els banyistes pagaran per una aigua natural de 0,33 litres un màxim de 2,75 euros. La cervesa i el refresc compartiran el preu de 5,5 euros, tot i que per a la primera s’estableix la mida tipus copa, de 0,33 cl. En el cas d’una infusió, es podrà cobrar als usuaris fins a 3,6 euros , més car que el cafè (2,75 euros si és sol, i sense preu fixat en el cas de tallats i cafès amb llet). Quant a aliments, només es fixa un màxim de 8,25 euros per als entrepans freds o calents. No complir aquesta condició tarifària portarà multes als operadors.
