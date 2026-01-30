CIÈNCIA
La ‘bíblia’ de la salut mental inclourà factors psicosocials
La renovació de la guia de referència mundial introduirà la psiquiatria de precisió, incorporant els biomarcadors, i no només atendrà símptomes.
La publicació convida els pacients a aportar les seves vivències personals
Fidel Masreal
La guia amb què psiquiatres de tot el món fan els seus diagnòstics canviarà radicalment. El DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) va anunciar ahir una revolució interna per millorar i afinar millor les actuals 300 diferents patologies que inclou per descriure els trastorns mentals.
L’objectiu és aconseguir una psiquiatria de precisió, introduint els biomarcadors a l’elaborar els diagnòstics, així com tenir més en compte els factors psicològics i de l’entorn social, i donar veu als pacients en l’elaboració de la nova guia. La notícia, publicada a l’American Journal of Psychiatry (AJP), té una transcendència mundial. De fet, el DSM canviarà de nom i serà Diagnostic and Scienctific Manual of Mental Disorders.
Entre els objectius citats a la publicació de l’AJP està incorporar els biomarcadors en el diagnòstic. És a dir, els factors biològics que poden ajudar a determinar millor un diagnòstic, com passa ja en l’Alzheimer, els tractaments del qual ja es basen en aquests biomarcadors.
"En la direcció correcta"
En la salut mental en general es tracta de qüestions genètiques, anàlisis de sang, proves d’imatge, i incorporar la intel·ligència artificial (IA). Es tracta d’"allunyar-se de l’agnosticisme teòric i acceptar la biologia, l’entorn i les seves interaccions com a determinants clau dels trastorns mentals", segons assenyala la publicació que s’acaba de divulgar.
Eduard Vieta, cap de Psiquiatria de l’Hospital Clínic de Barcelona, ha treballat en els comitès que van elaborar l’última de les actualitzacions del DSM i ja va proposar, fa anys, avenços en aquest sentit. Per això confirma, en declaracions a EL PERIÓDICO, la transcendència mundial de l’anunci: "Va en la direcció correcta, ja ho vam proposar el 2007 però la major part de qüestions encara no es van introduir, com els biomarcadors o les dimensions, els símptomes", explica.
Les dimensions tenen a veure amb el fet que no totes les persones reuneixen tots els símptomes d’un trastorn o malaltia mental sinó que en tenen alguns. "Poden tenir un símptoma depressiu sense tenir depressió, i passa igual amb la suïcidalitat", explica Vieta.
Una altra pauta amb la qual els científics responsables del DSM treballaran en el nou manual, en la nova bíblia, és la d’atendre l’entorn dels pacients, i la seva manera de pensar. Són els anomenats factors psicosocials. "És a dir, la biologia interactua amb l’entorn contextual –indica la publicació de l’AJP–, incloent les experiències històriques, socials i culturals, i la seva interseccionalitat, per determinar la presentació clínica final".
La renovació del DSM incorporarà la participació dels usuaris en la definició de la nova classificació, com van explicar els impulsors i confirma Vieta. "Hi ha una part d’aquests trastorns que té a veure amb l’entorn social i la funcionalitat i qualitat de vida, aspectes que ara amb el nou DSM agafaran més importància, com ha de ser, perquè si no seria absurd, i s’incorporarà la veu dels pacients".
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- «El millor per tenir una bona vida és ser bona persona»