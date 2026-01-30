Atracció de talent
Espanya aconsegueix atraure una vintena de científics punters dels Estats Units que fugen de la repressió de Trump
Cada investigador rebrà una mitjana d’un milió d’euros per desenvolupar la seva activitat als laboratoris espanyols
Les polítiques de Trump posen contra les cordes els científics als EUA: «Està sent un malson»
Valentina Raffio
Una vintena de científics punters que fins ara havien desenvolupat la seva activitat als Estats Units estan preparant les maletes per traslladar-se a Espanya. Segons ha anunciat aquest divendres el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICIU), més de 254 investigadors de tot el món es van postular en l’última edició del programa d’atracció de talent científic estranger per traslladar la seva feina a Espanya. D’aquests , un de cada tres sol·licitants era dels Estats Units. La resolució final del programa ha seleccionat un total de 37 líders científics internacionals, dels quals un 56,7% provenen dels laboratoris que estan patint la censura, les retallades i la repressió de l’Administració Trump.
En els tres anys d’història d’aquest programa, mai s’havien rebut tantes sol·licituds de científics dels Estats Units. En la primera edició, el 2023, cap investigador nord-americà es va presentar a aquestes ajudes. En la segona, el 2024, només hi va haver un 16% de perfils nord-americans. En la tercera edició, que es va llançar a mitjans del 2025, en ple huracà Trump, les sol·licituds de científics dels Estats Units es van disparar fins a un 76%. Segons consta en la resolució del programa, entre els seleccionats d’aquest any hi ha una dotzena de científics de nacionalitat nord-americana que volen traslladar-se a Espanya i gairebé una desena més d’espanyols que treballaven als Estats Units i que ara volen tornar.
La iniciativa mobilitza un total de 38,9 milions d’euros cosa que, a la pràctica, equival al fet que cada investigador tindrà entorn d’un milió d’euros per traslladar el seu projecte a Espanya. La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, ha remarcat que aquest programa permet incorporar «excel·lents científics i científiques que contribuiran a continuar construint un millor país per a la ciència» i ha definit Espanya com un «refugi de valors democràtics davant les retallades en ciència per part d’altres països». En aquest context, Morant ha assenyalat que, a més de la qualitat dels centres d’investigació, «els investigadors elegeixen Espanya per ser un país que defensa la democràcia».
