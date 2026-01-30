Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descarrilament trens

Mor la víctima 46 de l’accident d’Adamuz: una jove candidata a una oposició

La jove viatjava al vagó 2 i havia estat ingressada a l’UCI de l’Hospital Reina Sofia de Còrdova fins aquest divendres, quan s’ha confirmat la seva defunció

Recollida de les restes del tren Alvia

Recollida de les restes del tren Alvia / GUILLERMO MORALES-EUROPA PRESS / Europa Press

Patricia Godino

La tragèdia d’Adamuz s’ha cobrat una nova vida, i ja són 46 les persones que han perdut la vida en l’accident entre els dos trens. La víctima és una jove veïna del municipi de La Palma del Condado, a Huelva, i una de les persones que feia l’oposició que viatjava a bord de l’Alvia de tornada a casa després de realitzar l’examen d’institucions penitenciàries.

La jove viatjava al vagó 2, un dels més afectats pel sinistre, i eleva a 29 el nombre de veïns de la província de Huelva que han mort en l’accident.

En ser rescatada, va ser traslladada immediatament a l’Hospital Reina Sofia de Còrdova, on va estar ingressada a l’UCI “amb pronòstic greu”, segons els informes mèdics, fins al moment en què la Junta d’Andalusia ha confirmat el seu decés.

