Als EUA
Un home sobreviu 2 dies sense pulmons i amb un òrgan artificial
Valentina Raffio
Un equip mèdic de la Universitat Northwestern dels EUA ha aconseguit salvar la vida d’un home de 33 anys amb una fallada pulmonar irreversible gràcies a l’ús d’un sistema de pulmons artificials.
Segons expliquen els responsables d’aquesta gesta en un article que s’ha publicat a la revista científica Cell Press, l’ús d’aquest òrgan artificial va permetre allargar la vida del pacient durant 48 hores fins que, finalment, se li va poder fer un trasplantament de pulmons. Els experts afirmen que aquesta estratègia clínica podria obrir noves possibilitats per a persones que pateixen danys multiorgànics i que necessiten un salvavides fins a l’arribada d’un trasplantament.
La història d’aquest pacient sorprèn per la seva complexitat. Va ingressar en estat crític després de desenvolupar una síndrome de distrès respiratori agut (ARDS) provocada per una grip i que es va complicar ràpidament amb una pneumònia bacteriana necrosant i un xoc sèptic. Les primeres anàlisis van mostrar que el procés d’inflamació i la infecció li estaven destruint els pulmons de manera accelerada, i que estaven a punt de provocar-li una fallada multiorgànica. A l’arribar a l’hospital, el pacient tenia diversos òrgans al límit del col·lapse i va patir una parada cardíaca.
En aquests casos, assenyalen els especialistes, la taxa de mortalitat supera el 80%. I l’única opció és fer un trasplantament bipulmonar. "El problema és que el pacient es trobava massa inestable per rebre nous òrgans. A més, els seus pulmons estaven irreversiblement danyats i actuaven com un focus actiu d’infecció que agreujava la sèpsia. Mantenir-los suposava un risc mortal però, al seu torn, retirar-los era pràcticament incompatible amb la vida", relaten els especialistes. Va ser llavors quan van decidir prendre una estratègia arriscada però que, en aquest cas, es va plantejar com a única eina per salvar-li la vida.
