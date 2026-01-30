Aquest cap de setmana
Un màping per estrenar l’Any Gaudí a la Casa Batlló
Un espectacle innovador de llums i imatges i amb música es projectarà sobre la façana de la finca modernista quatre vegades el 31 de gener i l’1 de febrer. La peça és el resultat d’una col·laboració entre l’artista visual Matt Clark i la coreògrafa i ballarina Fukiko Takase.
Els organitzadors diuen que aquest any la proposta oferirà sorpreses respecte a les quatre anteriors
Carles Cols
L’any 2026 és el del centenari d’Antoni Gaudí i la Casa Batlló ha decidit pujar un esglaó el que ja comença a ser una tradició a la ciutat, l’espectacle de màping que es projecta sobre aquesta singular tela que és la façana d’aquesta finca. La platea és ben gran i a més gratuïta, el mateix passeig de Gràcia. Estan previstes, si així es pot dir, quatre funcions: dues el 31 de gener i dues més l’1 de febrer. Les hores, 19.45 la primera funció, 22.45, la segona. Són 30 minuts de projecció que, en aquesta cinquena edició, asseguren els organitzadors, seran sorprenentment diferents de les anteriors ocasions.
Gaudí va morir el juny de 1926 i aquest 2026, en la seva memòria, se succeiran, potser sense coordinació, diferents homenatges, a la Sagrada Família, amb un perfil més religiós, i a casa un dels edificis que l’arquitecte de Reus va aixecar a la ciutat. La Casa Batlló, per exemple, inaugura a les seves entranyes un nou espai d’exposicions consagrat a l’art contemporani i ha publicat un nou llibre, Casa Batlló Contemporany, escrit per la periodista i comissària Francesca Gavin, que explora, a la seva manera, fins a quin punt Gaudí és avui encara un artista contemporani.
Però el més immediat, perquè passa aquest cap de setmana, és, sens dubte, el màping, que en aquesta ocasió és el resultat d’una col·laboració entre l’artista visual Matt Clark i la coreògrafa i ballarina Fukiko Takase. El fruit de la col·laboració entre tots dos és un espectacle batejat com Hidden Order, que ha sigut musicat pel compositor Daniel J. Thibaut.
Els responsables de la Casa Batlló volen poder mantenir una mica de suspens sobre en què serà diferent el màping d’aquest any en comparació amb el de les quatre anteriors edicions. El secret està en el gran finestral del pis principal de la finca, que, sense cap mena de dubte, és un escenari privilegiat per si mateix. A Hidden Order, el joc de llums i la música emmarcaran a la seva manera una cosa ben real, els moviments de la ballarina nipona.
De la complexitat del projecte en dona fe el making off que és possible visionar en cinc minuts a Youtube. Gràcies a una infinitat de càmeres infraroges, els moviments de Takase es converteixen en una mena d’arquitectura orgànica (una cosa molt de Gaudí), que Clark multiplica i superposa perquè doni vida a la façana del 43 del passeig de Gràcia.
En paral·lel a l’espectacle, la Casa Batlló estrena una sala d’exposicions amb una primera mostra titulada Beyond the Façade. Pretén ser un homenatge a la manera en què Ramon Llull i Antoni Gaudí miraven de desentranyar les formes de la natura.
La façana posterior
Les quatre funcions de Hideen Order ompliran el passeig de Gràcia, però, per oculta, la façana posterior de la Casa Batlló, que l’any passat va ser objecte d’una restauració que no deixa indiferent ningú i que va permetre als arquitectes Xavier Villanueva i Joan Olona descobrir enginyosos i poc coneguts sistemes que va utilitzar Gaudí per a les càrregues dels balcons. Però pel que va destacar és pel radical canvi de la paleta de colors de cada element de la contrafaçana, ja que van descobrir que els colors originals eren uns altres.
