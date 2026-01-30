Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Iniciativa visionària

Nova unitat a l’Hospital del Mar per prevenir l’Alzheimer

La Fundació Maragall impulsa el projecte, "encara embrionari", que proposa un nou enfocament que passarà per examinar persones sanes i sense símptomes.

Es tindran en compte factors de risc com perdre visió i audició o l’insomni

Imatge d’arxiu d’un banc de cervells on s’estudien malalties com l’Alzheimer. | JOSÉ LUIS ROCA

Beatriz Pérez

Barcelona

La Fundació Pasqual Maragall crearà una unitat específica d’Alzheimer dins de l’Hospital del Mar de Barcelona per tractar preventivament pacients sense símptomes. Es tracta d’un projecte que encara es troba en estat "embrionari" –segons fonts de les dues entitats– per al qual encara no hi ha data d’arrencada (si bé s’espera que sigui al llarg d’aquest 2026) i compta amb un enfocament molt nou que consistirà a anticipar-se a una malaltia per a la qual, en el dia d’avui, encara no hi ha cura.

Aquesta unitat estarà dedicada a la "salut cerebral", com explica a EL PERIÓDICO el cap del Servei de Neurologia de l’Hospital del Mar, Pablo Villoslada. "¿Què vol dir salut cerebral? Significa no esperar que al pacient li diagnostiquin Alzheimer, quan ja és molt tard. Significa anar abans. I això implica anar a buscar la gent sana, sense símptomes. Veure si estan covant-lo i fer alguna cosa per intentar frenar-lo", explica Villoslada. "Això és el que volen fer la Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center [el centre d’investigació de la fundació]: crear una unitat on es coordini tot això, és a dir, prevenció i tractament d’Alzheimer", afegeix aquest neuròleg.

Segons Villoslada, per aconseguir aquest objectiu s’ha de "buscar gent" i és allà on la Fundació Pasqual Maragall pot "ajudar", accedint a la població de la zona que correspon a l’Hospital del Mar. ¿Aquests programes de prevenció seran amb fàrmacs o sense fàrmacs? "Hi ha les dues possibilitats. Hi ha moltes coses relacionades amb l’estil de vida que poden fer que l’Alzheimer s’endarrereixi", assegura Villoslada. En aquesta unitat, a més de prevenir, es tractarà també els pacients que ja han rebut el diagnòstic.

"És un repte, una cosa molt visionària. L’enfocament és buscar la manera amb què, des d’aquest hospital, podrem accedir a tota la població per prevenir l’Alzheimer amb accions concretes", defensa aquest neuròleg. ¿Quines accions? Segons ell, s’han descrit 14 estils de vida molt coneguts per prevenir aquesta i moltes altres malalties. "Però n’hi ha alguns que m’interessen especialment i que la gent no té gaire en compte: la pèrdua d’audició, la pèrdua de visió, l’insomni i l’aïllament social. Són quatre factors de risc de l’Alzheimer", explica aquest neuròleg. Posar el focus en aspectes com aquests, per exemple, podria prevenir la malaltia en algunes persones. I és a elles a qui es vol arribar.

Però, a més, hi ha fàrmacs que poden "predisposar" a l’Alzheimer. "Abusar de benzodiazepines, del Valium, redueix el nivell cognitiu i, si estàs covant Alzheimer, estaràs més confús, cosa que no ajuda. I Espanya –adverteix– és el principal consumidor de benzodiazepines del món".

Biomarcadors de sang

Villoslada assenyala que, en els últims anys, hi ha hagut una "revolució" amb un biomarcador en sang a partir d’una simple anàlisi que de moment només s’està utilitzant en pacients amb símptomes i en hospitals com el del Mar, el Clínic o Sant Pau.

