Ofertes de més d’un milió d’euros per una concessió de xiringuito
La selecció provisional d’adjudicataris torna a crear polèmica, amb protestes d’operadors descartats per un error tècnic. L’Ajuntament estudia la viabilitat de les propostes, entre elles quatre amb "pujades temeràries".
Un portaveu indica que han presentat al·legacions, sense obtenir resposta del consistori
Patricia Castán
La pròxima primavera portarà canvis en l’alineació dels xiringuitos de platja de Barcelona perquè s’inicia un nou període de concessió. Però tot i que l’objectiu municipal era evitar el model subhasta i primar la qualitat, les noves adjudicacions faran història al depassar per primera vegada algunes ofertes el milió d’euros de cànon per temporada. L’Ajuntament de Barcelona ha introduït ajustos en les condicions del concurs que es va obrir la tardor passada, però no ha impedit que alguns operadors hagin redoblat l’aposta econòmica, malgrat mirar de complir també altres criteris.
L’àrea de Parcs i Jardins ja va anunciar la selecció provisional d’empreses adjudicatàries en ordre preferent, tot i que està pendent d’emetre el veredicte final, perquè n’hi ha unes quantes han d’acreditar alguns dels arguments presentats (com certificacions mediambientals i turístiques). Quatre empreses també han de justificar el que es considera "alces temeràries" en l’oferta monetària. Diversos operadors exclosos per una qüestió tècnica han presentat al·legacions, cosa que afegit de nou polèmica al procés.
Onze posicions
El 23 de desembre passat es va comunicar el resultat inicial a les empreses que havien optat per les actuals 11 posicions de xiringuitos per al 2026, així com tres de serveis més d’hamaques i para-sols no vinculats a cap bar. Hi ha tres emplaçaments d’aquests quioscos estivals a la platja de Sant Sebastià, dos a la de Sant Miquel, dos a la de la Nova Icària, tres a la del Bogatell i un a la de la Mar Bella. Vuit xiringuitos inclouen hamaques, tot i que en alguns casos, a l’haver-se reduït la franja de sorra del litoral, en menys quantitat que en la concessió anterior.
Entre les novetats del concurs, introduïdes després de les reiterades queixes del sector i del Gremi de Restauració de Barcelona, i també per les demandes de Junts per canviar el model de concessió, destaquen la durada de l’autorització (passa de dos anys més un any i un altre més de pròrrogues a ser de quatre anys), l’ajust dels preus màxims establerts (més cars, d’acord amb les tarifes reals i els costos del muntatge), canvis per evitar l’especulació amb preus alts que després comporten renúncies del servei, el pagament fraccionat del cànon i elevar la categoria del tipus de restauració a "bar amb menjar ràpid" per permetre l’ús de generadors de calor i no només de microones i planxes, de manera que millori la qualitat de l’oferta gastronòmica.
Fonts de Parcs i Jardins destaquen que "la licitació per als serveis de temporada a les platges 2026-2029 ha apostat per la qualitat del servei, la sostenibilitat i la responsabilitat social com a criteris prioritaris i, en aquest sentit, el criteri econòmic ha passat del 35% al 15% del total de la valoració". La puntuació ha valorat aspectes concrets com la qualitat de la proposta gastronòmica (amb menús especials o ingredients de proximitat), certificacions ambientals o turístiques, l’eficiència energètica o les instal·lacions accessibles dels lavabos, per exemple.
Propostes inclusives
Fonts municipals afegeixen que també s’ha volgut afavorir els treballadors amb propostes com formació en gènere i no-discriminació, subcontractació d’empreses d’economia social o contractació de persones en situació d’atur o d’exclusió social (puntuaven fins a un màxim de tres empleats). Tenir personal amb experiència i idiomes, incloent-hi el català, també sumava.
L’Ajuntament va analitzar les propostes, les va ponderar i a final de desembre va donar a conèixer la proposta d’adjudicació als participants mitjançant una reunió online. La primera sorpresa va ser que set empreses havien sigut directament excloses, sense obrir el sobre de la seva proposta econòmica, perquè havien facilitat un pla del que seria el lavabo per a discapacitats que no s’ajustava als requisits. Però es tractava d’un error tècnic, ja que l’empresa especialitzada que sol subministrar-los aquest mobiliari va proporcionar un pla equivocat a alguns d’aquests clients, mentre que d’altres sí que van disposar de la versió actualitzada. Així ho ha constatat el mateix gremi.
Alguns afectats assenyalen que els operadors que no van presentar cap documentació sobre sanitaris no van obtenir cap punt en aquest capítol, però van seguir en la competició. En canvi, els que van presentar el pla equivocat els van expulsar sense dret a reparar aquest punt. Aquesta circumstància va deixar fora de joc nous aspirants procedents de Castelldefels, però també l’empresa artífex d’El Chiringuito Group, que fa 25 anys que és a Barcelona i que en els últims havia comptat amb Barcelona Beach i Natura Beach. Un portaveu indica que han presentat al·legacions però que no han obtingut cap resposta del consistori per ara. Clamen contra el risc de pèrdua de fins a 40 feines fixes discontínues i acreditada experiència "sense incidències" al llarg de la seva trajectòria.
Precisament, en aquest concurs no s’ha tingut en compte la subrogació de plantilles prevista en el conveni de l’hostaleria, cosa que també ha motivat algunes queixes sindicals.
A partir de 67 ofertes procedents de 21 licitadors, Parcs i Jardins va establir fa just un mes l’ordre de preferència segons les puntuacions obtingudes, però encara sense tenir en compte "la justificació de les ofertes presumptament anormals o desproporcionades [pujades temeràries], que s’han de justificar oportunament", així com dels "requeriments de documentació previs a l’adjudicació".
