Marc Solanes i Neus Aldeguer, guanyadors de la primera edició del Premi Talent Jove de Periodisme Europeu
Impulsat per l’APEC, la Fundació Catalunya Europa i EL PERIÓDICO, el guardó ha rebut tretze candidatures en la seva estrena i es lliurarà en un acte públic aquest mes de maig
El jurat destaca l’alt nivell dels treballs presentats al premi, que té com a objectiu promoure un periodisme europeu rigorós
Els periodistes Marc Solanes i Neus Aldeguer han estat els guanyadors de la primera edició del Premi Talent Jove de Periodisme Europeu, una iniciativa impulsada enguany per l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i la Fundació Catalunya Europa, amb la col·laboració d’EL PERIÓDICO de Catalunya. El premi té com a objectiu promoure un periodisme europeu rigorós, documentat i contrastat, capaç de contribuir a la reflexió pública sobre els grans reptes del projecte europeu.
En aquesta primera edició s’hi han presentat tretze candidatures: set en la modalitat d’obra publicada i sis en la d’obra no publicada. Els criteris de valoració han estat la qualitat periodística, l’originalitat, l’interès informatiu, la veracitat de la informació i l’ús rigorós de fonts contrastades. Els membres del jurat han destacat l’alt nivell general dels treballs, tant per la solidesa periodística com per la rellevància dels temes tractats, un fet que confirma la necessitat i l’encert de fomentar el periodisme europeu entre les noves generacions.
El jurat d’aquesta primera edició ha estat format per Anna Balcells i Eva Peruga, membres de la junta de l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya; Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i patró de la Fundació Catalunya Europa; Carol Álvarez, subdirectora en cap d’EL PERIÓDICO de Catalunya; i Cristina Gallach, periodista i guanyadora del Premi Ernest Udina, designada per l’APEC.
Els treballs guardonats
El premi en la categoria d’obra publicada ha estat concedit a Marc Solanes, pel reportatge «Què passa amb els residus a Catalunya?». El jurat ha valorat molt positivament la claredat del treball, l’ús de dades al servei del relat, la redacció i l’interès del reportatge. L’obra ofereix una anàlisi en profunditat de la gestió dels residus a Catalunya dins del context de les polítiques europees de reciclatge i economia circular, combinant dades oficials, el marc normatiu de la UE i veus expertes del sector.
El reportatge posa de relleu les limitacions estructurals del model actual, l’impacte ambiental i sobre la salut pública, i assenyala la responsabilitat de les institucions i les empreses, proposant un canvi de paradigma basat en la prevenció i la reducció del consum, en línia amb els objectius europeus. Aquest premi està dotat amb 1.000 euros.
En la categoria d’obra no publicada, el guardó ha recaigut en Neus Aldeguer, pel projecte de reportatge centrat en la construcció i la percepció de la identitat europea entre els joves en un context de transformacions polítiques, socials i culturals. El jurat ha destacat l’originalitat i l’oportunitat del tema, l’interès informatiu, la capacitat de vincular una experiència personal (Erasmus+) amb el tema del premi, i l’ambició de la proposta.
El projecte pretén recollir testimonis diversos per mostrar com els joves viuen la seva identitat europea de manera fragmentada i desigual, analitzant factors com la mobilitat, les polítiques europees, les xarxes socials, l’auge de l’extrema dreta, les desigualtats i la crisi climàtica. En aquest cas, el premi compta amb 2.000 euros destinats al desenvolupament del projecte amb l’acompanyament d’EL PERIÓDICO.
Amb aquesta primera edició, el Premi Talent Jove de Periodisme Europeu reafirma el seu compromís de reconèixer i impulsar joves professionals que contribueixin a un periodisme europeu de qualitat, rigorós i crític.
