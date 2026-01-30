Avanç
Radiografia d'una via essencial, l'AP-7,Tema del Diumenge
El Periódico
L’ensorrament, el dimarts 20 de gener, d’un mur de contenció de l’autopista AP-7 al pas d’un tren de Rodalies al terme municipal de Gelida, que va provocar la mort d’un jove maquinista, ha posat d’actualitat l’estat de la segona via terrestre més llarga d’Espanya. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO d’aquest diumenge analitzarà les causes del deteriorament d’aquesta essencial xarxa viària.
Així, la supressió dels peatges apunta a ser la clau per la qual s’ha reduït la inversió en manteniment de l’autopista, que anteriorment anava a càrrec de les empreses encarregades de la seva explotació. La gratuïtat fa que nombrosos camions passin de circular per la carretera nacional a fer-ho per l’AP-7, cosa que ha danyat la infraestructura de manera remarcable.
OTAN i PETROLI
¿Quin és el futur de l’OTAN? Aquesta és la pregunta que intenta respondre, amb ajuda de diversos experts i militars, el suplement Entendre-hi més d’aquesta setmana. Tot i que Donald Trump ha aparcat la idea d’ocupar l’illa de Groenlàndia per la força, les seves amenaces han caigut com un terratrèmol en el si d’una organització la pedra angular de la qual era la defensa mútua entre aliats. L’abandonament que els socis europeus van començar a percebre per part dels EUA des de l’inici de l’actual Administració el veuen ara com una hostilitat oberta, i la fallida de la confiança és absoluta. En aquest escenari imprevisible i en un entorn internacional inestable, no sembla que l’Aliança Atlàntica es pugui continuar sostenint com fins ara, amb la defensa d’Europa subrogada als EUA.
Per la seva banda, el suplement Actius destacarà que, en plena tensió estratègica i comercial d’Europa amb l’Administració Trump, els EUA han reforçat el seu paper com a principal proveïdor de cru de l’economia espanyola i segon subministrador més important de gas.
