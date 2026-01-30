Resol els conflictes entre germans de manera assertiva amb les tècniques de Judit Besora
La gelosia hi serà, però com solucionar aquest problema no sols depèn d'ells
Qui té germans, sap de què parlem. Sempre hi ha una competitivitat o gelosia, almenys quan som més petits. Després, amb el temps, això va madurant i comencen a canviar els rols i el diàleg se sol fer efectiu. Tot i que no succeeix en tots els casos. Si el que volem és aconseguir que els nostres fills aconsegueixin solucionar els seus conflictes entre ells i nosaltres deixar de dir: "Ja esteu igual una altra vegada"? Ara toca seguir els consells de la divulgadora de La Tribu, Judit Besora.
Judit és antropòloga i mare. Conèixer de primera mà que està passant en el nostre niu és essencial per poder ajudar altres famílies a canviar els rols i començar a crear infants i adults conscients. L'experta ja ha ajudat a més de 2.000 famílies amb el mètode de la criança conscient i té més de 40.000 seguidors a les xarxes socials.
Ensenya'ls a crear la seva identitat
Així doncs, si a casa et trobes amb una situació de gelosia i conflictes entre germans, aquests consells et poden ajudar. Primer de tot, has d'observar quan hi ha un conflicte i esperar a veure què fan. Parlen, s'enfaden, es barallen, etc. L'observació és el primer pas per saber com actuar. A més, deixar un temps prudencial pot ser bo, ja que estem deixant que per ells mateixos resolguin el problema que tenen entre ells.
Després de deixar aquest temps prudencial, si veiem que la cosa no acaba de resoldre's, podem acostar-nos i dir-los: "Nois va tot bé? Necessiteu ajuda?" D'aquesta manera mostrem que nosaltres som allà per ajudar-los, que estem en una mateixa línia: l'horitzontalitat és la clau. Aquí ens mostrem com els seus guies, però no per sobre d'ells marcant una autoritat, sinó un acompanyament.
També és important destacar que hi ha casos en què la intervenció ha de ser directa, però això ja ho veurem ràpidament. Els nens han de ser conscients que nosaltres sabem que ells són capaços de resoldre els conflictes, però que tenen el nostre suport si el requereixen. I si escau, els ho hem de dir per tal de crear un diàleg entenedor.
"Anem tots contra el problema, no els pares contra els fills",
