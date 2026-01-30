Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

RELIGIÓ

Trenta associacions funden la Xarxa d’Entitats Cristianes

Las entitats esclesials catalanes s’organitzen per guanyar veu pública. Reivindiquen la doctrina d’‘Arrels cristianes de Catalunya’, que fa 40 anys.

Missa a la catedral de Barcelona oferta per l’arquebisbe Josep Omella. | MARC ASENSIO CLUPÉS

Pau Lizana Manuel

Barcelona

La trentena d’associacions que conformen la incipient Xarxa d’Entitats de Catalunya van escollir el dia d’ahir per presentar l’agrupació, que porta fent els seus primers passos des de la tardor. No és casualitat que just ara faci 40 anys que els bisbes de les vuit diòcesis catalanes que existien en aquell temps firmessin la carta pastoral Arrels cristianes de Catalunya, un manifest que segons sostenen els integrants de la xarxa ha de ser el seu centre de gravetat.

Així ho va explicar Carles Armengol, director de la Fundació Joan Carrera, en l’acte de presentació que es va celebrar ahir al Col·legi de Periodistes de Catalunya. "Les claus del document segueixen vigents", va defensar. Armengol es va referir a una Església inserida al poble, de tradició tarragonina i que reconeix el "caràcter nacional de Catalunya". "Això no pressuposa una solució política concreta. Forma part de la llibertat dels fidels d’escollir l’opció que considerin", va matisar.

Per a Armengol, i per a la resta de promotors de la xarxa, la llengua catalana i la fe en l’Evangeli han de servir com a vectors de la integració de la nova immigració a Catalunya. L’Església catalana, en els pròxims anys, també haurà de plantejar-se com vol afrontar la transformació que en aquests 40 anys han viscut les famílies i la demografia, a més de reconèixer la tasca de les dones en la societat, entre altres desafiaments econòmics i socials.

També va establir les bases de la xarxa Anna Almuni, directora del Centre Passatge, que va explicar que les entitats que s’han adherit a la nova agrupació s’identifiquen amb un "cristianisme obert de voluntat ecumènica" i fidel a les idees i "la voluntat del papa Francesc".

La creació de la xarxa vol que les entitats eclesials guanyin presència social, "crear confiances i records mutus" i evitar duplicacions i contraprogramacions d’actes entre entitats amb valors i activitats similars. Almuni va parlar de "fusionar entitats" semblants en la mesura que sigui possible per combatre el que tant ella com els seus companys en la presentació van titllar de "minifundisme" en les associacions cristianes.

Crítiques a la gestió del B9

Un altre dels objectius de la xarxa serà posicionar-se en qüestions d’actualitat. Sense anar gaire lluny, la presidenta de l’associació Justícia i Pau, Dolors Fernández, va aprofitar per marcar perfil davant els últims esdeveniments del B9 a Badalona. "Els moviments eclesials de Barcelona ens vam posar en marxa des del primer moment", va apuntar Fernández, que, això sí, va obrir la possibilitat de ser més contundent contra certes polítiques i discursos més endavant. "Potser ens fa falta una resposta més valenta de l’Església davant aquests fets. Les declaracions d’Albiol no eren gaire angèliques i hem de ser capaços de denunciar-les", va indicar.

