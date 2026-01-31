Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Barcelona aprova per fi les ordenances fiscals per a aquest any / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

El ple de Barcelona va aprovar definitivament ahir les ordenances fiscals per al 2026 amb els vots favorables del govern municipal (PSC), BComú i ERC, i el no de Junts, el PP i Vox.

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va aconseguir finalment el suport de BComú després d’acordar-hi un "salt de qualitat" en la regeneració del barri del Besòs i el Maresme, en paraules del regidor dels Comuns, Marc Serra, va informar l’agència Europa Press.

"És una de les decisions més importants que s’adopten en el ple perquè garanteixen i estabilitzen el reforç dels serveis públics municipals", va afirmar Collboni. L’alcalde va indicar que l’Ajuntament augmentarà "la pressió fiscal sobre l’activitat turística i que, per tant, redunda en el retorn positiu que ha de tenir aquesta activitat", cosa que va quantificar en 100 milions d’euros més de recaptació.

Tripartit favorable

Per la seva banda, el quart tinent d’alcaldia d’Economia, Jordi Valls, va insistir que les noves ordenances no apugen els impostos i que "no afecten la fiscalitat de les famílies".

La líder de BComú, Gemma Tarafa, va considerar que són unes "bones ordenances i continuistes del mandat anterior", i va celebrar que vinguin acompanyades d’un acord per impulsar la rehabilitació del barri del Besòs i el Maresme, augmentar l’IBI a grans propietaris i defensar el comerç local.

Per la seva banda, el regidor d’ERC, Jordi Castellana, va remarcar que les ordenances reflecteixen l’esforç del seu partit durant molts anys per "no apujar la fiscalitat als barcelonins i fixar en el centre del model fiscal el turisme".

Des de Junts, el regidor Arnau Vives, va alertar que el "benestar de la classe mitjana de la ciutat està en perill" i va acusar el govern municipal de no voler que la gent arribi a final de mes. El PP i Vox van criticar l’aprovació de les ordenances.

