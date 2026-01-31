BCN té uns 24.000 sensepapers que es poden regularitzar
Collboni admet que la xifra d’immigrants sense permís de residència a la ciutat supera al dels identificats pels serveis municipals i que seran els primers a començar els tràmits.
Jordi Ribalaygue
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va revelar ahir que l’Ajuntament té identificats 24.000 immigrants que resideixen a la ciutat sense tenir la documentació en regla i que es poden acollir al procés de regularització aprovat pel Govern d’Espanya, que preveu estendre’s a mig milió de persones arreu del país. El regidor va puntualitzar que no són els únics veïns de la capital catalana sense l’estada legalitzada. "No vol dir que només es regularitzin aquestes 24.000 persones, n’hi ha més, desafortunadament", va reconèixer.
Collboni va anunciar ahir al matí que un grup de treball conjunt del consistori i la Delegació del Govern a Catalunya es crearà dilluns vinent per a "facilitar i agilitar la tramitació de les regularitzacions extraordinàries". Els 24.000 immigrants sense papers que els serveis municipals tenen detectats entraran primer en el procés per obtenir el permís de residència.
"Ja que les tenim detectades, seran les persones sobre les que actuarem fent els procediments més ràpids i immediats", va assenyalar l’alcalde, que es va reunir ahir al matí amb el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto. Collboni va dir que el procés de regularització extraordinari acordat pel Govern de Pedro Sánchez és una "grandíssima oportunitat".
"D’una banda, ho és per dignificar les condicions de vida de moltes persones migrants que, en aquests moments, es troben en situació irregular i, d’altra banda, ho és per facilitar que es cobreixin llocs de treball", va remarcar. Així mateix, l’alcalde va remarcar que "moltes empreses i moltes patronals" reclamen que la concessió dels permisos de residència als que ara no els tenen "sigui el més àgil i el més ràpida possible per treure dels llimbs legals en què es troben moltes persones migrades".
Collboni no va concretar quan l’Ajuntament té previst acabar amb els tràmits que li correspondran per regularitzar milers de persones a Barcelona, més enllà d’expressar que serà "al més aviat possible". "Ara estem pendents que el ministeri faci una instrucció de com aplicar aquesta regularització", va apuntar el socialista. Al seu torn, va recordar que les sol·licituds en el procés extraordinari es poden presentar fins al juliol.
L’alcalde va voler destacar que aquesta no és la primera regularització extraordinària que la plantilla del consistori afronta. "Tenim molts funcionaris i funcionàries que ja havien participat en altres, amb presidents de tots els colors polítics, per cert –va assenyalar–. Posarem l’experiència de l’Ajuntament al servei d’aquesta oportunitat tan important".
Moció d’urgència
El govern de Collboni va aprofitar el ple d’ahir per escenificar el seu suport al procés de regularització aprovat pel Govern central. El PSC va presentar una moció d’urgència per expressar, debatre i insistir en aquest suport, en substitució de la iniciativa que tenia previst defensar d’entrada per reconèixer la "necessitat urgent" de renovar el model de finançament autonòmic. BComú i ERC es van afegir a la proposta socialista, mentre que Junts es va abstenir, i el PP i Vox hi van votar en contra.
Més enllà de manifestar el seu suport al procés de regularització, el text aprovat reafirma el compromís que té l’Ajuntament amb "la igualtat d’oportunitats, la inclusió i la lluita contra qualsevol forma de racisme o discriminació", a més de condemnar els discursos d’odi. A més, el consistori es posa a disposició tant de l’Estat com de la Generalitat per facilitar, des de l’àmbit de les competències municipals, els tràmits necessaris perquè les persones beneficiàries es puguin acollir a la regularització.
Durant el debat, la tinent d’alcaldia de l’àrea social, Raquel Gil, va defensar que les regularitzacions extraordinàries són una "pràctica consolidada" en la gestió migratòria, amb un impacte social positiu que contribueix a construir ciutat des del reconeixement de drets.
