La Caixa compra l’edifici Estel als fons Bain Capital i Freo
InmoCaixa, braç inversor de l’entitat, paga 385 milions d’euros per apropiar-se del complex que allotja la seu del ‘hub’ global de recerca d’AstraZeneca i altres empreses a Barcelona.
Gabriel Santamarina
InmoCaixa, la filial immobiliària de CriteriaCaixa, va tancar la compra de l’edifici Estel, al centre de Barcelona, fins ara propietat dels fons Bain Capital i Freo. El braç inversor de la Fundació La Caixa ha pagat 385 milions d’euros en la que suposa l’operació més gran per import en un únic immoble en el mercat d’oficines de la capital catalana fins ara. L’edifici, ubicat a la confluència de l’avinguda de Roma i el carrer de Mallorca, compta amb una superfície bruta per llogar de 52.000 metres quadrats, actualment llogats per sobre del 93% a diverses empreses, entre les quals destaca la farmacèutica AstraZeneca, que ocupa 10.000 metres quadrats.
El complex Estel va ser adquirit pel fons nord-americà Bain Capital i la gestora Freo el 2021, amb l’objectiu de portar a terme una reforma integral que va incloure la renovació estructural de l’actiu, creant plantes d’oficines de més de 5.000 metres quadrats, a més de diversos locals comercials i serveis comuns, com un auditori amb capacitat per a 300 persones, un gimnàs, dues cantines, un pati enjardinat i un terrat amb vista 360 graus de la ciutat.
Entre els inquilins de l’edifici ara propietat d’InmoCaixa destaquen, a més de la farmacèutica esmentada, l’empresa d’ortodòncia Impress i les empreses de software Codeway i SII Group. Als locals comercials estan com arrendataris els gimnasos Planet Fitness i els restaurants Honest Greens, Casa Carmen, Veritas i Santagloria. La transacció off market ha estat assessorada per Savills en els aspectes comercials i per Cuatrecasas en els assumptes legals i fiscals, en el cas dels fons venedors, mentre CBRE ha actuat com a assessor del braç immobiliari de Criteria.
AstraZeneca va inaugurar el seu hub a Estel fa tot just mig any amb 800 treballadors, als quals se’n van afegir prop d’un miler més abans d’acabar l’exercici. La farmacèutica amb seu a Cambridge, Regne Unit, va anunciar una inversió de 1.300 milions d’euros a l’immoble fins al 2027, que ocupa des de la cinquena fins a la tretzena planta. En aquest espai, la companyia combina la recerca biomèdica amb la ciència de dades per accelerar els processos de recerca i assajos clínics. Aquest àmbit de la salut és un dels més importants per a Catalunya; de fet, en aquest sector, la inversió de la indústria estrangera arriba als 550 milions d’euros i es creen 1.700 llocs de treball. AstraZeneca va suposar prop de la meitat del volum i més de mig miler de nous llocs de treball, segons Biocat.
En un comunicat, Francisco Bello, soci de Bain Capital, va assenyalar que la venda és «el resultat d’un cicle inversor complet basat en visió, col·laboració i acompliment», i que el fons continua «identificant oportunitats» a Europa per rehabilitar i reposicionar actius per «generar valor a llarg termini». Jorge Gutiérrez, director general de Freo, va afegir que transaccions com la d’Estel generen «un patrimoni de gran valor per a les ciutats on s’ubiquen, l’entorn i els seus veïns, així com per als inquilins d’aquests, posant a la seva disposició immobles amb el grau més alt de qualitat, serveis i sempre apostant per la sostenibilitat i la tecnologia».
Mercat d’oficines
El 2025, el mercat d’oficines de Barcelona va consolidar la seva recuperació, amb una contractació anual de més de 301.000 metres quadrats, un 13,7% superior a la del 2024. En l’últim trimestre, la firma d’espais va assolir els 44.000 metres quadrats, dada un 8,5% superior a la del mateix període de l’exercici anterior, segons les dades de la consultora BNP Paribas Real Estate, que ha certificat que «la fortalesa de la demanda en zones consolidades com el centre, el districte de negocis i el 22@, juntament amb la reducció de la disponibilitat als eixos», ha disparat les rendes mitjanes als nivells més alts de la sèrie històrica, al voltant dels 32 euros per metre quadrat.
Segons CBRE, Catalunya va registrar una inversió immobiliària en l’últim any de 3.472 milions d’euros, un 41% més alta que la de l’any anterior i el seu tercer millor registre històric.
