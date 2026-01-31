Camprodon acollirà un nou centre sobre muntanya i neu
La UPC i Ferrocarrils de la Generalitat impulsen el CIM Neu, un projecte d’investigació amb el repte d’aconseguir un Pirineu més sostenible.
MARTÍ SOSA
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) van presentar ahir a Barcelona un acord per crear el Centre d’Innovació de la Muntanya i la Neu (CIM Neu), que tindrà la seu a Camprodon (Ripollès), a l’edifici modernista de Can Roig. El centre vol ser un espai de referència per a projectes d’investigació i d’aplicació tecnològica vinculats a la neu i a la muntanya, amb investigadors, estudiants i empreses emergents, i també busca l’arrelament al territori. A més, FGC preveu instal·lar-hi un centre de control integrat de les sis estacions de muntanya que gestiona. Tot i que no hi ha un calendari concret, els impulsors confien que la reforma de l’edifici estarà a punt el curs que ve.
Els bancs de proves dels projectes que esperen desenvolupar seran les estacions de FGC de la Vall de Núria i Vallter. "Estic convençut que aquest centre serà un referent. Un primer pas per a un futur molt esperançador", va assenyalar Francesc Torres, rector de la UPC. El president de FGC, Carles Ruiz, va aprofitar l’acte per agrair la col·laboració de la universitat, que des del primer moment en què es va plantejar el projecte "va posar fil a l’agulla".
El centre neix de la necessitat de posar solució als reptes tecnològics i de sostenibilitat que planteja el futur i poder ser capaços d’aprofitar les oportunitats que això suposa. "Per oferir solucions que mantinguin i facin créixer l’activitat de la muntanya necessitàvem un instrument", va explicar Ruiz. El CIM Neu també aspira a afavorir la transferència de coneixement entre la universitat, l’empresa pública i privada i les entitats del territori de manera que funcioni com una plataforma oberta de col·laboració i innovació.
El vicerector de la UPC, Jordi Berenguer, va destacar els cinc pilars sobre els quals se sosté el projecte: el talent com a motor del canvi, que atrau personal jove al centre; el programa d’eixos tecnològics, "per caminar cap a una muntanya més sostenible"; la col·laboració amb el territori, per "donar resposta a les seves necessitats"; la compra pública innovadora, que adquireixi tecnologies disruptives; i el foment de l’emprenedoria, per permetre "crear empreses emergents que arrelin les persones al territori i donin sortida al mercat als productes desenvolupats en el centre". Berenguer va posar èmfasi en el fet que "amb la posada en marxa d’aquest projecte es vol aportar tota la capacitat tecnològica i de formació de la UPC al servei de l’equilibri territorial del país".
"Ecosistema de col·laboració"
L’acte va comptar amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que va destacar dos aspectes clau de l’acord. En primer lloc, que és la primera vegada que estem davant "un ecosistema de col·laboració amb actors, universitats, administracions i empreses locals, que permet passar de la teoria a la pràctica". En segon lloc, que el motiu de naixement del centre és "convertir-se en un espai de referència al Pirineu", va indicar Paneque.
L’alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, va ser optimista i va dir que la intenció de l’Ajuntament és que el CIM Neu obri les portes el setembre o l’octubre d’aquest any. Només la reforma de l’edifici modernista de Can Roig costarà al voltant de mig milió d’euros.
